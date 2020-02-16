Haberler » Güncel » Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı - Haber

Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya saldı.

16.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:26Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'nın ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya saldı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korumasındaki doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleri ile "eşsiz güzelliğe" sahip Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
Alana ilişkin yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, Şereflikoçhisar'da tedavisi tamamlanan gökdoğanı da tabiat parkında tekrar tabii yaşam alanına bıraktı.
Yaklaşık bir hafta önce kanadından yaralanmış halde bulunan gökdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesinin iş birliğiyle Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Biriminde tedavi altına alınmıştı.

Bekir Pakdemirli, Çamlıdere, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:24:49