Haberler » Ekonomi » Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı - Ekonomi

Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunan kara akbabayı tedavisinin ardından doğaya bıraktı.

01.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:22Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'da yaralı halde bulunan kara akbabayı tedavisinin ardından doğaya bıraktı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, köylüler tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı akbaba, Düzce Edremit Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Sahası'nda tedavi edildi. Kara akbabaya burada uçuş eğitimi de verildi.
Bakan Pakdemirli tarafından, Gölcük'te ait olduğu ortama tekrar bırakılan kara akbabanın kanat genişliği 240 santimetre, ağırlığı ise 13 kilogram olarak ölçüldü.
Kara akbabanın Türkiye'de bilinen en büyük popülasyonu, 22-27 çiftle Eskişehir Türkmenbaba Dağları'nda bulunuyor.
Öte yandan Bakan Pakdemirli, Gölcük'te endemik bir tür olan 650 Abant alasını da göle saldı.

Bekir Pakdemirli, Bolu, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:10 Anaokulunda başlayan dostluk salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştü
11:10 Çinli hava yolu firması Türk meyve suyunu tercih etti
10:51 Şişecam, İtalya'daki ikinci üretim tesisini açtı
10:41 DenizBank Genel Müdürü Ateş: KOBİ'ler candır; iyi bakmamız lazım
10:41 Elektrikte 192 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
1.12.2019 11:31:04