Haberler » Güncel » Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya bıraktı - Haber

Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya bıraktı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda, tedavisi tamamlanan dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğanı doğaya bıraktı.

16.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:25Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya bıraktı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'nın ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda, tedavisi tamamlanan dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğanı doğaya bıraktı.

Bakan Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında bulunan, doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleri ile eşsiz bir güzelliğe sahip Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunarak, alan hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Bakan Pakdemirli, programı kapsamında Şereflikoçhisar'da tedavisi tamamlanan dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğanı da doğaya bıraktı.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nin işbirliği çerçevesinde Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi'nde tedavisi tamamlanan gökdoğan, yaklaşık bir hafta önce kanadı yaralı halde bulunmuştu.



Bekir Pakdemirli, Çamlıdere, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:24:53