Haberler » Politika » Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı - Haberler

Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda ekiplerin yaralı olarak bulduktan sonra tedavileri yapılan 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.

31.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:31 Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'da ormanlık alanda ekiplerin yaralı olarak bulduktan sonra tedavileri yapılan 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.

Bolu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Abant bölgesinde yaban hayvanlarına yem bıraktı. Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde bulup, tedavileri yaptırılan hayvanları doğaya saldı. Pakdemirli 1 kurt, 2 şahin, 1 vaşağın doğaya salımını gerçekleştirdi. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bugün burada öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören vahşi doğada bulduğumuz bu vaşağımızı tabiata hep birlikte saldık. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek." dedi.Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün alabalık üretim tesisini ziyaret etti. Burada yumurtlama dönemindeki balıkları sağdı. Pakdemirli  son olarak Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören Köyü'nü ziyaret ederek burada köylülerle sohbet etti.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bekir Pakdemirli, Bolu, Politika

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Haberleri

20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:58   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Haberler
19:57   Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:55   Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
19:54   Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
18:07   Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız - Haberler
31.12.2019 20:16:45