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Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Trabzon'un Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde çıkan örtü yangını ile ilgili incelemelerde bulundu.

25.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:15 Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, 'un ilçesi mahallesinde çıkan örtü yangını ile ilgili incelemelerde bulundu.
Trabzon Valiliği'ni ziyaretinin ardından Bakan Pakdemirli, il genelinde örtü yangınlarının yaşandığı 11 ilçeden biri olan Arsin ilçesine geçti. Güneyce mahallesindeki örtü yangını sahasında incelemelerde bulunan ve yetkililerden yangınlarla ilgili bilgi alan Bakan Pakdemirli, buradaki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Bakan Pakdemirli ardından örtü yangınlarının etkili olduğu diğer bir ilçe olan Araklı ilçesine hareket etti.
(İHA)

Trabzon, Güneyce, Arsin, Güncel

Kaynak: İHA

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