Bakan Pakdemirli, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
10.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:26
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamamız için en zorlu şartlarda bile görevini layıkıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. " ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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