Haberler » Politika » Bakan pakdemirli: türk ve kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez(2)

Bakan pakdemirli: türk ve kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez(2)

BAKAN PAKDEMİRLİ BAL SAĞIP, KESTANE TOPLADIBursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada defne hasadına katılarak incelemelerde bulundu.

11.10.2019 17:38Bakan pakdemirli: türk ve kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez(2)

BAKAN PAKDEMİRLİ BAL SAĞIP, KESTANE TOPLADI

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada defne hasadına katılarak incelemelerde bulundu. Ardından bal sağımı yapıp ağaçlardan kestane toplayan Bakan Pakdemirli, üreticilerden hasat ve verimlilik konularında bilgiler aldı. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Bakan Pakdemirli, kendisine kısa süre kemençe çalan Bahri Usta'yı diledi. Bakan Pakdemirli programlarının ardından kentten ayrıldı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/KARACABEY (Bursa),



Bekir Pakdemirli, Karacabey, Kurşunlu, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
18:17 Bakan soylu: pkk'yı alır deaş'a üst üste koyar hepsini sileriz
18:04 Bakan Turhan: "Harekat yapacağımızı söylemiştik"
18:02 Barış Pınarı Harekatı'nda 13 köy terörden arındırıldı
18:00 Bakan turhan: emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz (2)
17:44 AK Partili Tek, "Mehmetçiğimiz bir kez daha tarih yazacaktır"
17:38 "Güçlü bir ülke olmak zorundayız"
17:38 Bakan pakdemirli: türk ve kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez(2)
11.10.2019 18:40:43