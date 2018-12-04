04 Aralık 2018, 15:23
»»

Bakan Pakdemirli: "Türkiye Avrupa'da Tarımsal Hasılada Birinci"

Bakan Pakdemirli: "Türkiye Avrupa

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli, Ukrayna- Türkiye Tarım İş Toplantısı'na katıldıktan sonra Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi, heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ve Ukrayna'nın işbirliklerini geliştirmesini çok önemsediğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Türkiye Avrupa'da tarımsal hasılada birinci. Yakın pazarlar olarak, 21 trilyon dolarlık pazarlar Ukrayna ve Türkiye'ye yakın. Buradaki işbirliğimizi artırabilirsek hem Avrupa'da hem de yakın ülkelerde tarımsal alanda çok iyi işler yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Heyetlerarası görüşmede Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 4. Dönem Toplantısı Tutanağı imzalandı. - KİEV Ukrayna,Türkiye
04 Aralık 2018 Salı 15:23