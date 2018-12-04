Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Ukrayna
Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi.
Bakan Pakdemirli, Ukrayna- Türkiye
Tarım İş Toplantısı'na katıldıktan sonra Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi, heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye ve Ukrayna'nın işbirliklerini geliştirmesini çok önemsediğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Türkiye Avrupa
'da tarımsal hasılada birinci. Yakın pazarlar olarak, 21 trilyon dolarlık pazarlar Ukrayna ve Türkiye'ye yakın. Buradaki işbirliğimizi artırabilirsek hem Avrupa'da hem de yakın ülkelerde tarımsal alanda çok iyi işler yapabileceğimize inanıyorum" dedi.
Heyetlerarası görüşmede Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 4. Dönem Toplantısı Tutanağı imzalandı. - KİEV
Ukrayna,Türkiye
04 Aralık 2018 Salı 15:23