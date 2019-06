Bakan Pakdemirli: "Ulusal Kırmızı Et Konseyi kesim fiyatlarını açıklayacak, üreticinin mağduriyeti...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Kırmızı Et Konseyinin kesim fiyatlarını açıklayacağını, böylece üreticinin mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz" dedi.



Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de katıldı. Türkiye'nin 82 milyon nüfusu, genç insan kaynakları, tarım ve hayvansal üretime uygun alt yapısı ile güçlü bir tarım ülkesi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 2002 yılından beri Türkiye'nin dünya genelinde ciddi bir büyüme ve gelişme gösterdiğini örneklerle ifade ederek, "Bu süreçte büyükbaş hayvan varlığımız, 9.9 milyon baştan, yüzde 74 artışla 17.2 milyona ulaşmış, artış oranı dünyada yüzde 12 seviyelerinde kalmıştır. Küçükbaş hayvan varlığımız, 31.9 milyon baştan yüzde 43 artışla 46.1 milyona ulaşırken, bu oran dünyada yüzde 22.5 olarak gerçekleşmiştir. Süt üretimi bu süreçte dünyada yüzde 36'lık bir artış gösterirken, ülkemizde 8.4 milyon tondan yüzde 163 artışla 22.1 milyon ton gibi ciddi bir orana ulaşmıştır" diye konuştu.



"Süt ürünleri ihracatı 290 milyon dolar oldu"



Kırmızı et üretiminin de aynı süreçte dünyada yüzde 20'ler seviyesinde kalırken ülkemizde 420 bin tondan yüzde 167 artışla 1.1 milyon tona çıktığını aktaran Bakan Pakdemirli, bu büyümenin ihracat rakamlarına da yansıdığını söyledi. Pakdemirli, "Ülkemiz süt ve süt ürünleri ihracatı 290 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. 2019 yılı ilk 5 ayında da 130 milyon dolarla çok memnun edici seviyelerde gerçekleşmektedir" dedi. Ayrıca Bakan Pakdemirli, bu gelişmeler neticesinde Türkiye'nin toplam tarımsal hasılda Avrupa'da 1'nci, dünyada 7'nci sırada yer alarak küresel rekabetin önemli aktörleri arasında olduğunu belirtti.



Hayvancılık sektörüne 2019 itibari ile 4.7 milyar lira destek



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde son 17 yılda hayvancılık sektörüne verilen desteklere de değinen Pakdemirli, hayvancılık desteklemelerinin 46 kat artarak 3.7 milyar liraya çıkarıldığını, 2019 yılında da yem bitkileri dahil desteklerin 4.7 milyar lira olacağını açıkladı. Genç Çiftçi projeleri kapsamında hayvancılık alanında yaklaşık 27 bin genç çiftçiye 808 milyon lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hayvansal üretim alanında 75 işletmeye yaklaşık 11 milyon lira, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla süt sektörüne yönelik bin 604 projeye 1.7 milyar lira, yem bitkileri desteklemeleri kapsamında toplam 5.9 milyar lira yem bitkileri desteği ödemesi yapıldığını, 9.3 milyon dekar alanda toplam bin 500 adet mera ıslah ve amenajman projesi uygulandığını da anlatan Pakdemirli, "Hayvancılık alanında toplam 56 bin 400 aileye 1.8 milyar lira hayvancılık desteği verilirken, ormanlık alanlardan yetiştiricilerin istifade etmesi amacıyla üzerinde ağaç bulunan orman alanlarının yüzde 53"ü otlatmaya açıldı. TİGEM aracılığı ile ülkemiz yetiştiricilerinin üstün vasıflı damızlık taleplerinin karşılanması amacıyla, 14 işletmede 5 ırk ile damızlık sığır yetiştiriciliği ve 9 işletmede 10 ırk ile damızlık koyun yetiştiriciliği yapıldı" dedi.



Bakan Pakdemirli, 2002-2018 döneminde 23 bin ton yem bitkileri tohumunun da çiftlere dağıtıldığını ifade etti.



"Üreticimizi mağdur etmemek için çalışıyoruz"



Hayvancılığın dinamik bir sektör olduğunu ve dünyadaki gelişmelerden de etkilenebildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz yıl Temmuz-Ağustos döneminde dövizdeki spekülatif artışa bağlı yem fiyatlarında yaşanan değişiklikte üreticilerin mağdur olmaması için atılan adımları da hatırlatarak, "Süt destek primlerini 10 kuruştan önce 15 kuruşa, sonrasında ise 25 kuruşa çıkardık. Süt fiyatlarını da 1 lira 70 kuruştan 2 TL'ye çıkardık. Desteklemeleri ödeme takvimini beklemeden çok kısa sürede ödedik" ifadelerini kullandı.



650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe müjdesi



Üreticilere müjde de veren Bakan Pakdemirli, "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz. Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



81 ilde uygulanacak düve desteğinde tutarın yüz 40'ını bakanlık hibe edecek



41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'nin de 81 ile yaygınlaştırılacağı haberini veren Pakdemirli, düve tutarının yüzde 40'ının Bakanlık tarafından hibe edileceğini müjdeledi. Bir müjde de buzağı desteklemesi konusunda veren Pakdemirli, "Bakanlık politikalarına uygun olarak etçi buzağı üreten işletmelerimize normal buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destekleme ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çiftçimizi, üreticimizi üzme Bekir, onların sorununu çözün" dediğini anımsatan Bakan Pakdemirli, "İyi niyetimizden emin olun, biz bakanlık olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yükselmesi konusunda efor sarf ediyoruz. Destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Bakan Pakdemirli, hem vatandaşın daha ucuza ete ulaşması hem de üreticinin mağduriyet yaşamaması adına ESK'nın ucuz et uygulamasında artık Temmuz ayından itibaren kıyma ve kuşbaşını kendisi üreterek tüketiciye ulaştıracağını ve Ulusal Kırmızı Et Konseyinin de Süt Konseyinde olduğu gibi kesim fiyatlarını açıklayacağını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA