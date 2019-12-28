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Bakan Pakdemirli: "Üreticilere 425,4 milyon liralık destek ödemesi yapılacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bazı tarımsal destekler kapsamında 425,4 milyon liralık ödeme yapılacağını belirterek, "Ödemeler, 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak.

28.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:54 Bakan Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bazı tarımsal destekler kapsamında 425,4 milyon liralık ödeme yapılacağını belirterek, "Ödemeler, 30 tarihine kadar çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Pakdemirli, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon, sertifikalı fidan için 13 milyon, hububat-baklagil için 148,5 milyon, kırsal kalkınma için 34 milyon, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı için 64,7 milyon, çiftlik muhasebe veri ağı için 3,5 milyon, patates siğili hastalığı için 8,6 milyon ve bitki karantinası için 1 milyon lira ödeneceğini aktardı.
Toplam 425,4 milyon lira ödeme yapacaklarına işaret eden Pakdemirli, destek ödemelerinin 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacağını kaydetti.

Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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