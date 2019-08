Bakan Pakdemirli üzüm rekoltesini açıkladı-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: -"Tarlada ürün 3 lira ama İstanbul'daki, Göztepe'deki Ayşe teyzenin evinde 12 lira. Olmaması gereken bir şey ama bakıyoruz ki en çok emeği olan kesim en az katma değere sahip oluyor. Bunu tekrar planlayıp programlamamız gerekiyor""Son bir yıllık bakanlık dönemimde gerçekten buğday, arpa, fındık birçok üründe, çiftçinin artan maliyetlere rağmen memnun olacağı fiyatları açıkladık""Kuru üzüm rekoltesi 300 bin tonun üzerinde olması bekleniyor""Üretici her zaman hak ediyor. Eğer bu borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa biz devlet olarak TMO olarak girer müdahale ederiz"MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üzümün başkenti olarak bilinen Manisa 'da 2019 yılı üzüm rekoltesini açıkladı. Kuru üzüm rekoltesinin 300 bin tonun üzerinde olmasını beklediklerini kaydeden fiyatıyla ilgili olarak Pakdemirli, "Borsadaki seyir 10 lira ve üzerinde. 10 liranın altına düşecek gibi olursa biz devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz" dedi. Bir dizi programa katılmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Ticaret Borsasında 2019 yılı üzüm rekoltesini duyurarak, geleneksel hale gelen ilk üzüm satışını yaptı. Programı kapsamında '2019-2020 Manisa Sultan Çekirdeksiz Üzümü Sezonu Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Satışı Töreni' için Manisa Ticaret Borsasına gelen Bakan Pakdemirli, burada davul ve zurna eşliğinde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Pakdemirli daha sonra toplantı salonunda üretici ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Törende, 2015 yılında vefat eden babası, eski bakanlardan ve Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin üzüm satış törenlerinde çekilen fotoğraflarını slayt gösterisini izleyen Bakan Bekir Pakdemirli, duygulandı. Manisa'da çok fazla vakit geçirmese de kente her geldiğinde kendisini evinde gibi hissettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, Manisa'dan gittikten sonra da Manisa'yı unutanlardan olmayacağını söyledi. 800 bin dekar arazide yaklaşık 50 bin ailenin bağcılıktan geçindiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Manisa'da toplam üzüm üretimi 1.2 milyon tonu geçiyor. Toplam Türkiye'nin kuru üzüm üretiminin yüzde 85'i Manisa'dan çıkıyor. İzmirliler alınmasın ama Manisa'da biraz daha fazla potansiyel var. Sofralık üzümün de yüzde 20'sini Manisa üretiyor. Manisa üzümünü katma değere dönüştürmeyi başarmış durumda. Bu konuda desteklerimiz devam ediyor. 2019 yılının ilk 6 ayında 91 bin çiftçimize yaklaşık 145 milyonun üzerinde bir ödeme yaptık. İlk 6 ayda 21 bin üreticiye 50 milyon liraya yakın hayvancılık destekleme ödemeleri yaptık. Bugüne kadar kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında 289 projeye 75 milyon lira bir ödeme yaptık. Bakanlık olarak mümkün mertebe üretici ve çiftçinin yanında olmaya çalışıyoruz. Son bir yıllık bakanlık dönemimde gerçekten buğday, arpa, fındık birçok üründe çiftçinin, artan maliyetlere rağmen memnun olacağı fiyatları açıkladık. Burada yaptığımız şey, devleti yük altına sokmadan piyasayı iyi takip edip burada alın teriyle üretim yapan çiftçinin en çok kazancı sağlayan kesim olmasını amaçlıyoruz" dedi."Kışın sebze ile ilgili bazı problemler yaşadık" Yeni hal ve perakende yasasıyla ilgili konuşan Bakan Pakdemirli, "Kışın sebze ile ilgili bazı problemler yaşadık. Tarlada ürün 3 lira ama İstanbul'daki, Göztepe'deki Ayşe teyzenin evinde 12 lira. Olmaması gereken bir şey ama bakıyoruz ki en çok emeği olan kesim en az katma değere sahip oluyor. Bunu tekrar planlayıp programlamamız gerekiyor. Hal ve perakende yasası üzerine tekrar çalışılıyor. Bilinenin aksine Bakanlığımız bu konularda yetkili değil. Yetkili bakanlık Ticaret Bakanlığı. Bizim de katkılarımızla tohumdan çatala kadar olan zinciri bir şekilde tekrar programlamamız gerekiyor. Önümüzdeki aylarda Ticaret Bakanlığımız ile birlikte programımızı Meclis'e sevk ediyor olacağız" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, rekolte ve kilogram fiyatını açıkladı Geçmiş yıllardaki kuru üzüm rekoltesi ve fiyatları hatırlatarak sözlerine devam eden Bakan Pakdemirli, "2017 yılında kuru üzüm üretici fiyatları aşağı yukarı 4-5 liraydı ve hükümetimiz şöyle bir açıklama yaptı: '4 liranın altında olursa TMO müdahale eder' ve gerçekten de TMO müdahale etti. 4 liranın üzerine fiyatlar çıktı. O dönemde bende bir üretici olarak sezonun başında satış yaptığımız için biraz zarar etmiştik. 2018 yılında rekolte düşüktü. Üretici fiyatları 8 ile 10 lira arasında seyretti. 2018 yılında kuru ve yaş ihracatımız 611 milyon dolar. Fındıktan sonra Türkiye'nin en çok gelir getiren kalemi. Kabaca 18 milyar dolar ihracatımız var. Bunun yüzde 3,45'ini oluşturuyor. Türkiye genelinde 2019 yılında 4.2 milyon ton yaş üzüm bekleniyor ama bunun içerisinde çekirdekli ve diğer üzüm türleri de bulunuyor. Kuru üzüm rekoltesini de 300 bin tonun üzerinde olması bekleniyor" şeklinde konuştu. Önümüzdeki aylarda son bahar ve tatil sezonun bitmesiyle birlikte bir Tarım Şurası düzenleyeceklerini ve üreticileri dinleyeceklerini belirten Bakan Pakdemirli, danışmanlık firmalarına ihtiyaçlarının olmadığını, köydeki Mehmet Amca ve Ayşe teyzeyi dinledikleri takdirde tarım ile ilgili en doğruları yapacaklarını söyledi."10 liranın altına düşerse müdahale ederiz" Pakdemirli, "Ben borsadaki seyri izliyorum. 10 lira ve üzerinde açılmış gibi görünüyor. Bu seyri izlemeye devam edeceğiz. Bu işin maliyetlerini de bire bir bilen insanlardan bir tanesiyim. Gönül ister ki çok daha yüksek rakamlara satalım. Çünkü üretici her zaman hak ediyor. Eğer bu borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa biz devlet olarak TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de eğer bir tedbir almamız gerekiyorsa onunla ilgili de alırız. Orada da piyasa iyi gidiyor" dedi."246 bin ton ihracat ile ülkemize 501 milyon dolar kazandırılmıştır" Törende konuşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özksasap ise üzümün Manisa'da oluşturduğu katma değer ile ilgili bilgi verdi. Özkasap, "Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatında ürün grupları bazında başı çekirdeksiz kuru üzüm çekiyor. Son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 246 bin ton ihracat ile ülkemize 501 milyon dolar kazandırılmıştır. Manisa'mızda ise yine temmuz sonu raporlarına göre tescil edilen 234 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ile toplam arzın yüzde 90'ı gerçekleştirilmiştir. Ülkemize her yıl 500 milyon dolar civarında gelir kazandıran, Manisa ile özdeş bu üretimin yüzde 85 civarındaki bölümü de yine Manisa'da yerleşik ve sektöründe uzman işletmelerimiz tarafından ihraç edilmiştir. Bilindiği üzere borsamızın çalışmalarıyla Türk patent ve marka kurumu nezdinde Manisa sultani çekirdeksiz üzümü için coğrafi işaret tescili alınmış bu çalışmayla tüm Manisalılara mal olacak tarihi bir sorumluluk yerine getirilmiştir. Şimdi coğrafi işaret tescilimizi katma değere dönüştürmek için fiilen yaşatmamız ve bir üst boyut olan Avrupa birliği tesciline taşımamız gerekiyor. bu amaçla; önümüzdeki hafta 28 ağustosta bir coğrafi işaret çalıştayı gerçekleştireceğiz. Bu çalıştayda; paydaşlarımızla birlikte coğrafi işaret tescili ile marka yönetiminin yeniden şekillenmesi ve güçlendirilmesine çalışacak, Avrupa birliği tescili süreciyle ilgili yol haritamızı belirleyeceğiz. Manisa sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da Türkiye ekonomisinin temel taşlarından birisi olmaya devam ediyor.İlçelerinin de taşıdığı potansiyel ithal ara mal girmeden gerçekleştirdiği tarımsal üretimi ile ülkemizin cari açığının kapatılmasına doğrudan katkı sağlıyor. Toplam 4.4 milyar dolar tutarındaki ihracatının yüzde 15'ini oluşturan tarıma dayalı ihracatçı yapısı ihraç edilen ürün çeşitliliği, çokluğu ve kalite anlayışı Manisa'nın en güçlü yanlarından birisini oluşturuyor. İlçeleriyle birlikte kurulu 5 ticaret borsasında Manisa'nın kayda geçen tarıma dayalı iç ticaret hacmi ise yıllık 10 milyar Türk Lirası seviyesine ulaşmıştır" diye konuştu. Başkan Ergün, tarım alanında yaptıkları projeleri anlattı Türkiye'nin dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "Manisa ise dünya çapında önem taşıyan bir bağcılık alanı. Türkiye, dünyanın en önemli kuru üzüm üreticisi ve satıcısıdır. Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatında başı çekirdeksiz kuru üzüm çekiyor. Bu ürün grubunun lokomotifi ise Manisa Sultani çekirdeksiz üzümüdür. Üretimin yüzde 90'ından fazlası, ihracatın ise yüzde 85'ten fazlası Manisa ve ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu milli gelir kaynağının alt yapısında Manisalı üreticilerimizin, tüccarlarımızın ve ihracatçı işletmelerimizin borsamızın yoğun emek ve ortak çabaları var. Bizler de 2014 yılından bu güne ilimizde kırsal alanlarda yaşayan ve geçimini çiftçilik yaparak temin etmeye çalışan, düşük gelir seviyesindeki ailelerin, ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi ve kendi imkanlarıyla geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri fırsata sağlama anlayışı ile projelerimizi uygulamaya devam etmekteyiz" diyerek, Manisa'daki bugüne kadar tarım alanında yaptıkları projeleri anlattı."TARİŞ'in üzüm fiyatlarını açıklaması Ağustos ayını geçmemelidir" Sezon açılışının Manisa ve tüm üzüm paydaşlarına hayırlar getirmesini temenni eden MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Üzümü gerek tarımsal üretim bakımında gerekse ekonomik ihracatımız bakımından ne kadar önemli bir ürün olduğunu buradaki sayısal verilerden bir kez daha öğrenmiş olduk. Sorunları ve çözümleri de hepimizin bildiği kanaatindeyim. Tüm paydaşlar bir ve beraber olmak zorundadır. O nedenle meseleyi bir bütünlük içerisinde bir üzüm politikası çerçevesinde ele almak mecburiyetimiz vardır. Ortak akılda buluşmamız gerekiyor. Bağcılığımızın en önemli tartışmalarından biri de rekolte tahminidir. Burada da yine ortak akıl ile hiçbir paydaşımıza zarar vermeyecek şekilde açıklanmalıdır. Geçmişte bu rekolte açıklamalarında çok sıkıntılar yaşandığı hepimizin hatırasındadır. TARİŞ'in üzüm fiyatlarının açıklaması da Ağustos ayını geçmemelidir. Bu açıklamalar gecikmemelidir. Üreticilerimiz dolandırıcılara karşı da dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de mecliste kurulan komisyon olarak yaptıkları araştırma sonrasında üzüm paydaşlarının kendilerinden beklentilerini şu sözlerle anlattı: "Üzümün tüm paydaşları siyasilerden, şunu istiyor: 'Üzüm fiyat istikrarını bozacak, girişimlerini engelleyin. Bu teşebbüsleri durduracak tedbirler alın' Üretici, tüccar, ihracatçı bunu istiyor. Güzel olan birlik de bunu istiyor. Bizler de üreticimiz ve tüm paydaşlarla sürekli bir araya gelerek tedbirlerini alıyoruz. Üreticinin alın terini hakkını sonuna kadar alması için tüm çabamızla çalışıyoruz." Manisa'nın bir sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda tarım kendi olduğunu vurgulayan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Manisa'mız ürün çeşitliği ve ihracat rakamlarına baktığımız zaman çalışan ve katma değer elde eden bir şehir. Avrupa ülkelerini ürün ihraç etmek kolay değil. Bu yüzden ürünlerimizin kalitesi bir kez daha ortaya çıkıyor. Burada tabi çiftçimizin emeği çok büyük. Ben de bir çiftçi çocuğu olarak yeni üzüm sezonunu hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından ilk kuru üzüm satışı açık artırma usulüyle gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açık arttırmanın son rakamı olarak üzümün kilogramını bin lira belirlerken, Manisa Ticaret Borsası, üretici Murat Küçükoğlu'nun 31 kilogram üzümünü satın aldı. Ayrıca borsaya ilk üzümü getiren Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi üreticilerinden Murat Küçükoğlu'nun ürünleri salonda sergilendi. Törene, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, oda başkanları, sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı.