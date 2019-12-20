Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta Tarım Orman Sektör Temsilcileri ile bir araya geldi. Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki programda üreticilere, çiftçilere seslenen Bakan Pakdemirli, hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğini, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara geçit verilmeyeceğini belirtti.

"CİDDİ CİDDİ CANINI YAKACAĞIM"

Pakdemirli, ''Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi yaptırmayacağım. Ayrıca, gıdalarda taklit ve tağşiş konusunda 2020 yılı, Bakanlığımızın atılım yılı olacak. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze mevzuat çalışmaları ve gıda denetimleri konusunda gerekli tüm talimatları verdim. Özellikle taklit ve tağşiş laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık. Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım'' dedi.

"13 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMESİNİ HESAPLARA YATIRACAĞIZ"

Küçük ölçekli avcılık yapan balıkçıların bakanlığa rekor başvuru yaptığını da sözlerine ekleyen Pakdemirli, "Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için 13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.