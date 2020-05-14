Bakan Pakdemirli ve ailesi çiftçileri alkışladı

Bakan Pakdemirli ve ailesi çiftçileri alkışladıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ailesi '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' nedeniyle çiftçi ve tarım işçilerini evinin balkonundan alkışlayarak destekledi.

14.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:26
Bakan Pakdemirli ve ailesi çiftçileri alkışladı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ailesi '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' nedeniyle çiftçi ve tarım işçilerini evinin balkonundan alkışlayarak destekledi.
Bakan Bekir Pakdemirli, eşi ve 2 oğlu, evlerinin balkonuna çıkarak komşuları ile birlikte tarım çalışanlarını tebrik etti. Özveriyle çalışan çiftçiler sayesinde Türkiye'nin pandemi döneminde, yiyecek sıkıntısı yaşamadığını aktaran Bakan Pakdemirli, Her dönemde, ne olursa olsun Türk çiftçisi milletini aç bırakmadı. Savaşlarda, yoklukta, kıtlıkta, İstiklal Harbi'nde Türk çiftçisi milletini aç bırakmamış, karnına taş bağlamış, öküzünü, öküz arabasını satmış, gerekiyorsa kendini tarlaya koşmuş ama eninde sonunda bu milletin ihtiyacını karşılamıştır. Pandemi sürecinde perakende, gıda üretimi ve lojistik sektörü ile çiftçiler iyi bir sınav verdi. Türkiye'de tüm paydaşlar gıda güvenliği ve tedariğinin sağlanması için çok çalıştı diye konuştu.
'ÜRETİM GÜCÜMÜZ, ANLATMAYA DEĞER'
Pakdemirli, Batı medeniyetlerin birçoğunda gıdayla ilgili problemler yaşandığının altını çizerek, Türkiye'deki üretim gücümüz ve buradaki performansımız tüm dünyada anlatmaya değer. Yurt dışı toplantılarımızda bize 'Bunu nasıl başardınız' diye soruyorlar. Biz de 'Türk çiftçisine inandık, güvendik ve onların arkasında durduk onlar da yaptı' diyoruz açıklamasında bulundu.
Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli de ramazan ayında iftar sofrasında yemek varsa, sahura sofrada zeytin görülüyorsa bunun çiftçiler sayesinde olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli ve ailesi çiftçileri alkışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Çiftçiler Günü, Bekir Pakdemirli, Güncel, Haber

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