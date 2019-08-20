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Bakan Pakdemirli yangın bölgesini havadan inceledi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

20.08.2019 12:14
Bakan Pakdemirli yangın bölgesini havadan inceledi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.
Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.
Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.
Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerini tehdit etmediği bildirildi.
Bakan Pakdemirli yangın bölgesini havadan inceledi

Seferihisar, Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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