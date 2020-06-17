Bakan Pakdemirli, yangın uçağını test etti (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere kiralanan Rus amfibi yangın söndürme uçağı "Be-200 ES"in İzmir semalarındaki ilk uçuşunda ikinci pilotluk yaptı.

17.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:02
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere kiralanan Rus amfibi yangın söndürme uçağı "Be-200 ES"in İzmir semalarındaki ilk uçuşunda ikinci pilotluk yaptı.
İzmir Adnan Menderes Havalimanında gerçekleşen "Yangın Uçağı Tanıtım Toplantısı"nın ardından kokpite geçen Pakdemirli'nin ikinci pilotluğundaki uçak, Tahtalı Barajı'ndan su aldıktan sonra tatbikat alanındaki yangını söndürdü.
Başarılı uçuşun ardından havalimanına dönen Pakdemirli, burada gazetecilere uçuşla ilgili açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli, geçen yıl da Rusya'da test ettiği uçağın, manevra kabiliyeti ve diğer açılardan "dört dörtlük" olduğunu söyledi.
Uçuşun ilk atışında 8, ikinci atışında da 10 ton su bıraktığını belirten Pakdemirli, "Manevra kabiliyeti, iniş performansı Türkiye'nin coğrafyasına uygun. Geçen yıl bunu da denemiştik. Bu uçağı Türk Hava Kurumu vasıtasıyla kiraladık ama inşallah envantere bir uçak alma niyetimiz var. Savunma Sanayi Başkanlığının ihalesi devam ediyor. Her zaman en iyi makine, en iyi teçhizat konusunda gayretlerimiz sürüyor. Tahmin ediyorum orman yangınlarında bu uçaklarımız bize önemli bir katkı sağlayacak." diye konuştu.
Pakdemirli, uçağın bugün itibarıyla göreve başladığını da sözlerine ekledi. Bakan Pakdemirli, yangın uçağını test etti (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel, Haber

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