Bakan Pakdemirli: "Yangına müdahale süresini 12 dakikaya indirdik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangına müdahale süresini 12 dakikaya indirdik. Ayrıca orman yangınlarına müdahale için Akdeniz Bölgesi'nde operasyon merkezi olmaya hazırız" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın 2019 yılı faaliyetleri ile 2020 yılında planlanan uluslararası etkinlikler ve gelecek hedefleri hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. Ankara'daki bir otelde düzenlenen toplantıya 70'i büyükelçi olmak üzere 153 yabancı misyon temsilcisi ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı. Bakan Pakdemirli, 2018'in kendileri için yapılan önemli hükümetsel ve yönetimsel reformlar açısından son derece dikkate değer bir yıl olduğunu ifade ederek, "Bu yeni başkanlık sisteminin hükümet yapısına kesinlikle daha fazla esneklik ve ivme kazandırdığına inanıyorum. Bu reform kapsamında iki büyük bakanlık birleşerek Tarım ve Orman Bakanlığını oluşturdu. Bu birleşmenin ardından Bakanlığın sorumluluk alanları, personel sayısı, bütçesi ve altyapı kapasitesi arttı. Tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık, kırsal kalkınma, su yönetimi ve sulama, tarımsal Ar-Ge, meteoroloji, ormancılık, çölleşme, erozyon, doğa ve yaban hayatı koruma gibi konuların hemen hepsi uluslararası gündemde en üst sıralarda yer almaktadır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler) baktığımızda neredeyse hepsinin doğrudan veya dolaylı olarak küresel gıda sistemi, su ve ormancılıkla bağlantılı olduğunu görüyoruz. İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, kentleşme, açlık, doğal kaynakların hızla tükenmesi vb. zorlukların üstesinden gelmek gibi çok zor bir ödevimiz var. Bu zorlukların üstesinden gelmek istiyorsak özellikle tarım başta olmak üzere bu meseleleri politik kaygılardan uzak tutmalıyız" şeklinde konuştu.Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin önemine vurgu yapan Pakdemirli, "OECD'ye göre ekilebilir alanlarda son 20 yılda kaydedilen azalmaya rağmen Türkiye tarımsal üretimini artırmış bulunmaktadır. Dünya Bankası istatistiklerine göre dünyanın en büyük tarımsal üreticileri arasında ilk 10 içerisinde yer almaktayız. 20'den fazla ürünün üretiminde önde gelen ilk 5 üretici arasında bulunuyoruz. Bu demektir ki biz bu işte iyiyiz. Şunu da vurgulamak isterim ki tarımsal üretimimiz tamamen GDO'suz (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) şekilde gerçekleştirilmektedir ve ithalatları kesinlikle yasaktır. Bu konuda devam eden küresel tartışmaları düşünecek olursak GDO'suz bir şekilde gerçekleştirilen tarımsal üretimimizin dış ticaretimizde büyük bir avantaj teşkil ettiğine inanıyorum. Öte yandan Türkiye'nin yüzde 29'luk alanı ormanlarla kaplı bulunmaktadır. Son on yılda ormanlık alanlarında artış olan birkaç ülkeden birisiyiz. Bu eğilimi devam ettirmek üzere 2019 yılında 'Gelecek için Nefes' teması altında ağaçlandırma için çok iddialı bir kampanya başlattık ve geçen sene 13 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduk ki bu 1 saat içerisinde gerçekleştirilen en fazla sayıda fidan dikimi olarak Guinness tarafından da tescil edilmiştir. Bu kampanyanın arkasındaki düşüncemiz 'Bugün Fidan, Yarın Nefes' ve hedefimiz 11 Kasım günü saat 11'de 11 milyon fidana ulaşmaktı. Ancak fikir hedefinin ötesine geçti ve aynı gün içerisinde hedef aşıldı" diye konuştu."2020'yi tarımda teknoloji ve dijitalleşme yılı olarak ilan ettik"Tarımda teknoloji kullanımına büyük önem verdiklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:"Yeşil yaklaşıma uyum sağlamak ve üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri olan dizel yakıt kullanımını azaltmak için yakın zamanda çevre dostu elektrikli traktör prototipini geliştirdik. Prototip hazır ve seri üretimine 2021 yılında başlanacak. Akıllı kulak küpesi (Hayvan Takip Platformu), hayvancılıkta ITC teknolojilerini kullanan bir diğer yeniliği teşkil etmektedir. Kulak küpesi ile vücut ısısı, coğrafi konum gibi hayvanın her türlü kaydı algılanıp tutulmakta ve bu veriler veterinere SMS yoluyla iletilmektedir. Bu şekilde hayvancılıkta büyük önem taşıyan çiftleşme zamanı gibi doğurganlık ve verimliliği arttırmak için doğru zaman ve müdahale yöntemi kolaylıkla belirlenebilmektedir. Bilgi teknolojilerine dayalı bir kayıt sistemi oluşturulmuş ve Türkiye'nin kırsal kesimindeki tüm tarım arazilerine ilişkin uydu verilerine göre dijital olarak belirlenmiştir. Bu, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBIL) olarak adlandırılan gerçekten iddialı bir proje. Teknoloji geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu nedenle 2020'yi tarımda teknoloji ve dijitalleşme yılı olarak ilan ettik."Her düzeyde uluslararası işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale için Akdeniz'de operasyon merkezi olmak için her zaman hazır olduklarını belirtti. Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla savaşta ve müdahale süresinde iddialıyız. Yangına müdahale süresini 12 dakikaya indirdik. Ayrıca orman yangınlarına müdahale için Akdeniz Bölgesi'nde operasyon merkezi olmaya hazırız. Tarım en stratejik sektörlerden biridir ve sloganımız geleceğimizin güvenli ve sürdürülebilir beslenmesi olmalıdır" dedi. - ANKARA