Bakan Pakdemirli, Yeni Dünya Vakfının "Kitap Kahve" Açılışına Katıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:05



29 Kasım 2018 Perşembe 16:05

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) illeti bu millete çok büyük zillet yaşatmaya kalktı. Devlete, sivil toplum kuruluşlarına, hepimize büyük görevler düşüyor. Bu tarz vakıfların olmasını çok önemsememiz ve desteklememiz gerekiyor." dedi.Pakdemirli, Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi bünyesinde hizmet verecek Kitap Kahve'nin Hamamönü'ndeki açılışını gerçekleştirdi.Burada yaptığı konuşmada okumanın önemine işaret eden Pakdemirli, kendisine gelen hediyelerden sadece kitapları evine götürerek okuduğunu anlattı. Pakdemirli, internetin yaygınlaşması ve cebe girmesiyle kitap ve okuma konusunda eksikliklerin oluştuğuna işaret ederek, "Kitap okumayan toplum olmamamız lazım." diye konuştu.Pakdemirli, bakan olmadan önce de Yeni Dünya Vakfıyla birlikte yol yürüdüğünü aktararak, "Öğrenci okutmak çok ulvi bir iştir. Bugünün dünyasıda böyle düzgün, tertipli, vatanını, milletini seven vakıflar olması son derece önemli. İki yıl önce yaşanan olayları biliyorsunuz. FETÖ illeti bu millete çok büyük zillet yaşatmaya kalktı. Devlete, sivil toplum kuruluşlarına, hepimize büyük görevler düşüyor. Bu tarz vakıfların olmasını çok önemsememiz ve desteklememiz gerekiyor. Beni de bir vakıf gönüllüsü olarak yazabilirsiniz." ifadesini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı olunca vakfa heybesi boş gelemeyeceğini belirten Pakdemirli, vakfa gelen gençlerin içmesi için Çaykur'dan çay ve Malatya'daki kayısı enstitüsünde geliştirilen kayısı çekirdeği kahvesi göndereceğini söyledi. Pakdemirli, kayısı çekirdeğinin kavrulmasıyla elde edilen kahvenin sütlü kahveye benzediğini ve çok lezzetli olduğunu, kendisini ziyarete gelen konuklarına da bu kahveden ikram ettiğini anlattı."Millet kıraathanelerinden esinlendik"Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu da vakfın yılda bin 500 öğrenciye burs verdiğini ve ülke genelinde 15 yurtları olduğunu aktararak, "Vakfın merkezinde insan ve gençler var. Kitap Kahve'nin kaynaşma noktası olmasını istedik. Cumhurbaşkanımızın millet kıraathanesi projesinden esinlenerek hayata geçirdik. Herkese açık bir mekan olacak. Gençlere dönük faaliyetler de yapılacak. Burada 3 bin kitap var. Burayı iş yeri açılışı olarak görmüyoruz, insana ve gençlere yatırım olarak görüyoruz. İsmine de kafe yerine kahve dedik." değerlendirmesinde bulundu.