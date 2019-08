Bakan Pakdemrli: "Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın en iyi beş ülkesinden biri"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Türkiye , tarım alanında Avrupa 'nın en iyi beş ülkesinden biri. Aslında GSYH'daki büyüme oranında en iyisiyiz. GSYH'deki tarımsal büyümede Avrupa'da birinci ve dünyada yedinciyiz" dedi. Slovenya 57. Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı ve Bakanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Slovenya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin tarım politikaları hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Slovenya'yla ikili ilişkilere çok önem veriyorum, umarım bunlar kalıcı olur" dedi. Bakan Pakdemirli, "Öyle görünüyor ki bu ilişkileri daha ileriye taşımak için ortak bir çaba gösteriyoruz. İki ülke arasındaki ticaret, özellikle de tarım ürünlerine dayalı ticaret hala çok zayıf. Şimdiye kadar iki kere bir araya geldik, konuştuk ve tarımsal ilişkileri daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarım ve ormancılık alanlarındaki her türlü işbirliği ve tecrübe paylaşımına hazırız. Kırsal kalkınma, aile çiftçiliği ve özellikle Genç Çiftçiler Projesi ile ilgili birçok konudan bahsettik ki bu, dünyadaki tüm ülkelerin ele aldığı bir mücadele konusu. Bu nedenle, gelecek için gıda güvenliğimizi tesis etmek veya sürdürmek için bu zorluklarla başa çıkmak için tekrar buluşmalıyız" açıklamasını yaptı."AĞAÇLARIN ÜLKELERE DEĞİL DÜNYAYA AİT OLDUĞUNA İNANIYORUM""Sayın Bakanın da belirttiği gibi yangınlarla mücadelede dünyanın en iyileri arasındayız. Her yıl 2 bin 500'den fazla yangın söndürüyoruz. Dünyada kaydedilmiş en yüksek başarı oranı bizde. Fransa bizden sonra geliyor. Bu, Portekiz, Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça büyük bir başarıdır. Bu tecrübeleri paylaşacağım çünkü 1 ağaç bile dünya için çok önemli. Ağaçların ülkelere değil dünyaya ait olduğuna inanıyorum. Umarım gelecekte bu konuyla ilgili daha fazla işbirliği gerçekleştiririz. Ormanlık alanların idaresi ve genişletilmesi konularında Türkiye, Çin ve Hindistan'dan sonra dünya üçüncüsü. Bu da paylaşılacak çok fazla şey var demek oluyor" dedi."Slovenya'da ormanların özel sektöre ait olduğunu duyduğum için oldukça şaşkın ve mutluyum" ifadelerini kullanan Tarım Bakanı paylaşılacak çok konu olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Teknolojinin uygulaması ve dijitalleşme konuşacağım başlıklar arasında. Ayrıca bakanlar arası toplantıdaki hakkında konuşacağım ana konu başlığım. Her iki tarafta da pek çok iyi uygulama var. Bu nedenle, gelecekte bir planlama meselesini ve ölçek riskini azaltmayı için tartışacağız. Slovenya'da çiftçilerin ölçeği ve ormanların ölçeği de küçük olduğundan, bu sorunları hafifletmek ve bu meselelerdeki riski azaltmak zorundayız. Ayrıca yerleşim hakkında da çok şey konuştuk. Ayrıca gelecekte sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğini sağlamak adına meseleleri ele alış biçimlerimizi geliştirmeli ve sorunları hafifletmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli açıklamasını şu şekilde tamamladı:"Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın en iyi beş ülkesinden biri. Aslında GSYH'daki büyüme oranında en iyisiyiz. GSYH'deki tarımsal büyümede Avrupa'da birinci ve dünyada yedinciyiz. Eğer, toprak kaynaklarımızı göz önünde bulundurursanız 17'nci sırada yer alırız. Bu da tüm zorlukların büyüklüğüne, zorlukların planlanmasına, zorlukların uygulanması yanında iyi bir şeyler yaptığımız anlamına geliyor. Birçok şeyi doğru olarak yapıyoruz gibi görünüyor. Bu bilgileri Slovenya ile paylaşmaktan da memnuniyet duyarım. Aynı zamanda, ortak projeler de yürütüyoruz. Gelecekte bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz. 19 Kasım'a kadar uygulanacak bir hareket planına karar verdik ve 19 Kasım'da bu konuları yeniden pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.(İHA)