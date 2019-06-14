14.06.2019 10:30
Haberler»Ekonomi » Haber

Bakan Pekcan: 15 bin 159 Suriyeli şirket var

Bakan Pekcan: 15 bin 159 Suriyeli şirket var

TİCRET Bakanı Ruhsar Pekcan, soru önergesine verdiği yanıtta, en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu, bu şirketlerde 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini söyledi.

TİCRET Bakanı Ruhsar Pekcan, soru önergesine verdiği yanıtta, en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu, bu şirketlerde 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini söyledi.
Ticaret Bakanı Pekcan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de faaliyet gösteren Suriyeli firmalar, yoğunlukta oldukları iller, faaliyet alanları ve Suriyeli çalışan sayılarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi verilerine göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının, 15 bin 159 olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, söz konusu şirketlerin en fazla İstanbul, Gaziantep, Mersin, Hatay, Bursa'da, toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.
ÇALIŞMA İZNİ BULUNAN SURİYELİLER
?Bakan Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre ise Suriye uyruklu firmalarda 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini belirtti. Pekcan, "Ayrıca 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla ülkemizde geçerli çalışma izni bulunan yabancı sayısı 96 bin 972 olup, bunlardan 31 bin 185'i Suriye uyrukludur" dedi.


- Ankara
Kaynak: DHA
istihdam, suriye, suriyeli, baka, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:34 AKEDAŞ kesintisiz otomasyona geçti
11:34 Çobanlık yapan iki kardeşe, merada karne sürprizi
11:34 Toyota Türkiye, 13 bin öğrenciyi bilinçlendirdi
11:34 Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
11:34 Kerkük saldırısının 2 faili daha yakalandı
11:33 Öğrencilerden rap müzik klibiyle "Sıfır Atık" çağrısı
11:33 Konya'da kaçak üretilmiş av tüfekleri ele geçirildi
11:33 Alıce müzikali'nin sevilen şarkısı Kuzey yıldızı'na özel klip
11:33 Soylu'dan, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü mesajı
11:33 Sırbistan menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı değişikliği
11:32 Bayram tatilinde milli park ziyaretçisi 4 milyonu aştı
11:32 Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin ağaç dikildi
11:32 Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar
11:32 CHP'li Özel'den TBMM Başkanı Şentop'a başvuru