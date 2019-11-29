BAKAN PEKCAN: 2019'DA TÜRKİYE OLARAK İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Türkiye 2023 Zirvesi düzenlendi. Zirveye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat ve Savunma Sanayi" panelinde konuşma yaptı. Bakan Pekcan, "Gelişmekte olan ülkelerin dünya toplam gelirinden aldıkları pay 2000 yılında yüzde 43,2 iken 2018 yılında yüzde 59,2'ye yükseldi. Gene gelişmekte olan ülkelerin küresel mal ihracatından aldığı pay 2000'de yüzde 34,7 iken 2018'de yüzde 48,3'e yükseldiğini görüyoruz. Dünya genelinde artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, artan korumacılık önlemleri ve düşük yatırım iştahı nedeni ile küresel konjonktürde esasında zor bir dönemden geçiyoruz. Küresel ekonomideki büyüme IMF tarafından önce yüzde 3,9 olarak açıklandı. Sonra 3 onda 7'ye, 3,5'a, 3 onda 2'ye derken, yüzde 3'e revize edildi. Ama IMF'in 2020 beklentisi 3 onda 4 olarak ilan edildi ki biliyorsunuz 2018'de yüzde 3 onda 6 büyümüştü küresel ekonomi. Küresel mal ticaretinde ise dünya ticaret örgütü verilerine baktığımız zaman, önce yüzde 4 olarak açıklandı küresel ticaretin büyümesi, sonra yüzde 2 onda 6'ya kadar geldi, en son geçtiğimiz hafta ise yüzde 1 nokta 2'ye tekrar revize edildi. Gene Dünya Ticaret Örgütü 2020 beklentisini de yüzde 3,4 olarak açıkladı. En çok ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman küresel büyümenin yüzde 1,2 olduğunu, en çok ihracat yaptığımız Almanya'nın büyümesinin binde 5 olduğunu ve İngiltere'nin de yüzde 1,2 olduğunu görüyoruz. Ancak 2019-2020 döneminde küresel mal ihracatının yüzde 3-4 bandında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Dünya böyle bir süreçten geçerken, Türkiye olarak biz neredeyiz? Ağustos ayı itibarı ile Dünya Ticaret Örgütü verileri yayınlandı ve en çok ihracat yapan 50 ülkenin ihracat verileri yayınlandı. Buradan da gördük ki, dünya ihracatı 2019 Ağustos ayı itibari ile 8 aylık süreçte eksi 2,6 düşmüş. Türkiye'nin Ağustos sonu itibarı ile ihracatı artı 2,9. ve bu rakam dünyada en çok ihracat yapan ülkeler arasında 7. Sırada. Dolayısıyla, küresel ekonomideki bu gidişata rağmen biz 2019'da Türkiye olarak iyi bir performans sergiledik. Ama bu gidişattan da etkilenmememiz mümkün değil" dedi.

"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI PAYINI YÜZDE 14'E YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Pekcan şöyle devam etti:

Aynı zamanda küresel ihracatta yapmış olduğumuz yüksek teknolojili ürün ihracatının payı son 10 yılda Türkiye'nin yüzde 3,5 seviyesinde. Bunu artırmak üzere girişimlerde bulunuyoruz. Biz bakanlık olarak bununla ilgili ihtisas serbest bölgelerinde teknoloji odaklı yatırım çekmek üzere teşvik ve destek sistemlerini gündeme getirdik çünkü serbest bölgelerde yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde . biz de bunu en kısa zamanda OECD ortalaması olan yüzde 14'e çekmeyi planlıyoruz. Bu ülkeleri seçerken dünya gayri safi hasılasından yüzde 60 pay alan, dünya ithalatından yüzde 43,7 pay alan, bizim ihracatımızdan yüzde 25 payı olan ve 4.2 milyar dolar nüfusu olan ülkeleri seçtik. Hedef ülkeleri seçerken de dünyada ticareti artan paya sahip olan orta ve ileri teknoloji ürünleri kapsayan sektörleri hedef aldık. Bu sektörlerdeki ihracatımızın binde 7,6'dan yüzde 1'e çekmeyi hedefledik. Biliyorsunuz Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay binde 8,7. Bu hedef ülkelerdeki payımız da yüzde 5, bunu da yüzde 1'e çekmeyi hedefledik" dedi.

- İstanbul