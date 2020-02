Bakan Pekcan, "2020 yılında, 2019'daki başarımızın da ötesine geçmek için el birliğiyle çalışacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 9'uncu İstişare Kurulu toplantısında, "Ticaret Bakanlığı olarak, en temel hedeflerimizden biri ihracatımızı geliştirmek, arttırmak ve tabana yaymak. Bu vizyonun bir sonucu olarak da firmalarımızı ihracatın her aşamasında destekliyoruz. 2020 yılında, 2019'daki başarımızın da ötesine geçmek için el birliğiyle çalışacağız" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında 9'uncu İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, göreve geldiği günden itibaren İstişare Toplantılarına çok önem verdiğine değindi. İstişare Toplantılarının, Türkiye'nin ekonomisine, ticaretine ve izlenecek yol haritalarına önemli katkıları sunduğunu ifade eden Pekcan, bir önceki toplantıdan çıkan sonuçları paylaştı. Pekcan, "Geçtiğimiz toplantıda şahıs firmalarının da ihracat desteklerinden yararlanmasıyla ilgili bir konu gündeme gelmişti. Bununla ilgili biz çalışmalarımıza başladık. Mevzuat çalışmalarımızı tamamlayarak, ihracat ailemize yeni fertlerin katılmasını da sağlayacağız. Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerdeki, para transferleriyle ilgili sorunlardan bahsedilmişti, bunlarla ilgili taleplerinizi de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettik. Biz de kendileriyle irtibat halindeyiz. Konunun takipçisi olacağız. 'Avrupa Yeşil' anlaşmasıyla önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde ele alacağımız konu için bir çalışma grubu oluşturduk. Öncelikle 4 Şubat tarihinde Ticaret Bakan Yardımcıları koordinasyonunda ve ilgili bakanlıkların Bakan Yardımcılarının ve Genel Müdürlerinin katılımlarıyla ilk toplantımızı gerçekleştirdik. İkinci toplantımıza da siz STK'lardan alacağımız temsilcilerle beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Bir başka konuysa menşei ispat uygulaması. Bazı STK üyelerinin yaşadığı sıkıntılar arasındaydı. Bununla ilgili de çalışmalara başladık. AB ülkeleriyle de menşei sapmalarını nasıl önleriz konulu bir çalışma başlattık" şeklinde konuştu.



Dünya genelinde 2019 yılında ekonomik bir sıkıntı yaşanırken Türkiye'nin 2019 verilerinde artış sağladığına değinen Pekcan, "2019'da küresel ekonomideki ve ticaretteki zayıflamaya rağmen, Türkiye çok başarılı bir sene geçirdi. 2020 senesinde de çalışmalarımız ivmelenerek devam ediyor. Ocak ayına rekorla başladık. En yüksek Ocak ayı ihracat rakamını açıklamak kısmet oldu. Yüzde 6,1 artış ile 14,8 milyar dolar ihracat açıkladık. Aynı dönemde ithalatımız yüzde 18,9 azalarak 19,2 milyar olarak gerçekleşti. Toplam dış ticaretimiz yüzde 13 artarak 34 milyar dolara yükseldi. Türkiye ekonomisinin olumlu seyri göstergelere de yansımakta. Sanayi Üretim Endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artmış bulunmakta. 2018 Şubat ayından itibaren gözüken en yüksek rakam. Bu performansı kalıcı hale getirme ve üretim öncülüğünde büyüme odaklı çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Dünya Ticaret Örgütü 2019'un 11'inci ay sonuçlarını yayınlamış bulunmakta. Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ilk 50 ülkenin ihracatı düşerken, 11'inci ay sonu verilerinde de ülkemiz en çok ihracat artışı gösteren 7'nci ülke sıralamasındaki yerini korudu" dedi.



"Beklentiler de, açıklanan rakamlar da 2020'nin başarılı olacağını göstermekte"



2020 yılında TÜİK tarafından Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi'nin açıklandığını hatırlatan Pekcan, 2020 yılı içerisinde yaptığı yurt dışı ziyaretlerini de değerlendirdi. Pekcan, "Beklentiler de, açıklanan rakamlar da 2020'nin de olumlu ve başarılı olacağını göstermekte. TÜİK tarafından 2020 yılı Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi yayınlandı. Yüzde 17,7 artış ile yüzde 97,1 oranında gerçekleşti. 2020 yılında, 2019'daki başarımızın da ötesine geçmek için el birliğiyle çalışacağız. Biz de Bakanlık olarak 2020 yılının başından itibaren Ticaret Diploması faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde yürütüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 20 ülkeyle 26 üst düzey ikili görüşme gerçekleştirdik. 13-15 Ocak tarihlerinde Nijerya ve Fas'taydık. 21-24 Ocak tarihlerinde Davos Dünya Ekonomik Forumu'na katıldık. 26-28 Ocak tarihlerinde Cumhurbaşkanımıza, Cezayir, Gambia ve Senegal ziyaretlerinde eşlik ettik. 31 Ocak'ta Litvanya, 3 Şubat Ukrayna, 11 Şubat Hırvatistan ve son olarak 13-14 Şubat'ta da Cumhurbaşkanımızın Pakistan ziyaretine eşlik ettik" diye konuştu.



"Afrika ile ticarette 50 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşmak istiyoruz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika ile ikili ticaretin 50 milyar dolarlık bir hedefe ulaşmasını istemesi üzerine çalışmalara başlandığını ifade eden Pekcan, Afrika ziyareti hakkında da, "Afrika ziyaretlerimiz çok çok olumlu bir atmosferde geçti. Ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza gösterilen güven ve sevgiyi yakından görme fırsatımız oldu. Afrika ziyaretlerinde mevcut anlaşmalarımızın durumunu ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan, Afrika ile ticarette 50 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşmak için, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afrika ile yüzyılları aşan tarihi kültürel bağlarımız ve bugün olumlu imaj ve sevginin dış ticaret rakamlarına yansıması lazım" şeklinde konuştu.



"Davos'ta çok faydalı toplantılara katılma imkanı bulduk"



Davos Ekonomik Forumu'nda birçok ülke bakanlarıyla görüşme imkanı bulduğunu aktaran Pekcan, "Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda da; Güney Kore, Hollanda, Güney Afrika, Malezya, Endonezya, Meksika, Pakistan, İsviçre ve Kanadalı muhatap bakanlarımızla görüşme imkanımız oldu. Ayrıca Davos'ta da çok faydalı toplantılara katılma imkanımız oldu. Burada da ülkemizin küresel ticaretin geliştirilmesiyle ilgili beklentilerimizi diğer ülkelere ilettik" ifadelerini kullandı.



Pekcan, Litvanya ziyareti sırasında 5'inci Jetco Toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Görüşmeler esnasında gerek Avrupa Birliği (AB), gerekse Litvanya'yla ilgili ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilme imkanı bulduklarını ifade eden Pekcan, yatırım ve ticaret alanında yapılabilecek iş birliği imkanlarının ve teknoloji transferin görüşüldüğüne değindi.



"Ukrayna'da Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık"



Ukrayna ziyaretleri sırasında iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığına değinen Pekcan, "Ukrayna ziyaretimiz sırasında; 500 iş insanının katıldığı ve bin 500 civarında ikili iş görüşmesinin gerçekleştirildiği bir iş forumu yaptık. Aynı şekilde Nijerya'da da yaklaşık 500 iş insanının katıldığı geniş bir iş forumu gerçekleştirdik, çok ilgi gördü. Ukrayna'da Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık. Bundan da oldukça mutluyuz. Her iki ülkenin de hassas sektörleri var. Ukrayna'nın en çok ihracatçı olduğu kalemlerin başında demir çelik ürünleri geliyor. Türkiyemizde de demir çelik sektörü son derece hassas bir dönemden geçiyor. Demir çelik sektörünü hariç tutarak anlaşmamız ile ilgili görüşmelere devam ediyoruz ve en kısa sürede tamamlamayı da hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.



"AB sürecinde Hırvatistan'ın desteğini aldık"



Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ticaretin önümüzdeki dönemde 2 milyar dolara çıkacağının sinyallerini veren Pekcan, "Hırvatistan'daki muhataplarımızla da görüşmelerimizde, öncelikle Hırvatistan'ın AB'deki dönem başkanlığını dikkate alarak; Türkiye'nin AB'yle ilişkilerini ve AB Gümrük Birliği Anlaşmamızın güncellenmesi üzerinde görüştük. Hırvatistan'ın da bu konuda desteğini aldık. Türkiye ve Hırvatistan iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirerek, ticaretimizin 2 milyar dolara çıkarılması için atılması gereken adımları ve iş insanlarımızın karşılaştıkları sorunları birinci ağızdan alarak değerlendirme imkanı bulduk" diye konuştu.



"Pakistan'da her tarafta Cumhurbaşkanımızın resimleri doluydu"



Ticaret Bakanı Pekcan, Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gözlemlerini paylaştı. Pakistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin olduğunu belirten Pekcan, en ücra yerlerde de köylülerin evinde Türk bayrağı olduğuna dair duyum aldığını dile getirdi. Pakistan'la Serbest Ticaret Anlaşması'yla ilgili Mart ayında yeniden bir araya gelineceğini aktaran Pekcan şunları dedi:



"Her daim yanımızda olan dost ve kardeş ülke Pakistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde görüşmelerimiz oldu. Pakistan'da her tarafta Cumhurbaşkanımızın resimleri doluydu. En ücra köylerde bile kimse talep etmeden, insanların evlerine Türk bayrağı astığı bilgileri Ticaret Müşavirleri sayesinde tarafıma ulaştı. Bunları daha fazla ticarete nasıl dönüştürebiliriz bunları ele aldık, görüşmelerimizde. Pakistan'la da Serbest Ticaret Anlaşmamız gündemde. Kendileriyle de Ukrayna'yla olduğu gibi hassasiyet gösterilen sektörlerin hariç tutulduğu bir anlaşmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Mart ayında görüşmelere devam edeceğiz."



"En temel hedefimiz; ihracatı geliştirmek, arttırmak ve tabana yaymak"



9'uncu İstişare Toplantısı'nın ana maddelerini açıklayan Pekcan şöyle devam etti:



"Ticaret Bakanlığı olarak, en temel hedeflerimizden biri ihracatımızı geliştirmek, arttırmak ve tabana yaymak. Bu vizyonun bir sonucu olarak da firmalarımızı ihracatın her aşamasında destekliyoruz. İhracat desteklerimizi 3'e ayırdık. Bunlardan ilki; ihracata hazırlık. İkincisi; pazara giriş. Üçüncüsüyse; markalaşma ve pazarda tutulma. İhracatı yeni öğrenen ve düzenli ihracatçı olmayan KOBİ'lerimize desteklerimiz var. Bununla beraber, ihracat yapan ama yurtdışındaki pazarlara ilk defa adım atmış firmalarımıza da bulundukları pazarlarda kalıcı olmalarını, yeni pazarlar bulmaları konusundaki desteklerimiz de devam ediyor. Burada bugün bu destekleri nasıl daha etkili hale getiririzi konuşacağız. Gümrüklerimizdeki modernizasyon çalışmalarını ele alacağız."



TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen İstişare Toplantısı'na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA