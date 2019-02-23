Bakan Pekcan: 6 Ayda, 28 Şehirde, 31 İhracat Destek Ofisi Açtık (2)

Kaynak: DHA

'GÜZEL İHRACAT DESTEKLERİMİZ VAR'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demirci ilçesindeki programının ardından Manisa kent merkezindeki Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada Bakan Pekcan'a, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de eşlik etti. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otelde düzenlenen istişare toplantısının açılış konuşmalarını Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap yaptı. Oda Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa, hem tarımın hem de sanayinin başkenti olmasının yanında önemli bir yatırım merkezidir. Manisa, Batı Anadolu ve Türkiye'nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir" dedi.'TÜRK İŞ DÜNYASI OLARAK SORUNLARI AŞARIZ'Ardından söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, ekonomik olarak olumlu gelişmeler yaşadıklarını vurgulayıp, "Son birkaç ayda hükümetimize sunduğumuz pek çok talep, Sayın Bakanımızın da desteğiyle hayata geçti. İstihdam maliyetlerini azaltan, finansman yükümüzü hafifleten, piyasayı hareket getiren, çeşitli tedbirler alındı. KDV iadelerini hızlandıran yeni bir sistem devreye giriyor. Hükümetimiz istihdamı destekleyen adımlar attı, atıyor. Mesela, kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Artık işler yavaşladı diye istihdamı azaltmak gerekmiyor. Buraya başvurun, 3 ay boyunca maaşlar İşsizlik Fonu'ndan ödensin. Şu ana kadar 55 bin çalışan bundan yararlandı. İlave istihdama yeni teşvikler geldi. Bakanlığımızla, 16 ilde İhracat Destek Ofisi kurduk. Elbette sıkıntılarımız da yok değil, var. Türk iş dünyası olarak, karşımıza çıkarılan her engele rağmen, neler yapabildiğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu geçmişte pek çok defa ispat ettik. Biz, tüm bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Son 25 senede, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik" diye konuştu.Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan sonra konuşma yapan Vali Ahmet Deniz de, Manisa'da 7 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu, buralarda 55 bin kişinin istihdam edildiğini, işsizlik oranının en az olduğu illerden birinin Manisa olduğunu söyleyip, nitelikli eleman yetersizliği yaşadıklarını belirtti.'KAFA KAFAYA VERİP SORUNLARI MASAYA YATIRIYORUZ'Toplantıda son olarak konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Manisa'da bulunmanın kendisini duygulandırdığını söyleyip, "Bugün benim için değişik bir gün. Hemşehrilerimin arasındayım. Gururluyum. Demirci'den buraya geldik. Baba ocağında baba yokken biraz da duygulandım. Orada da güzel şeyler yapacağız" dedi. Türkiye'nin 10 yıllık hedefinin yüksek gelirli ülkeler arasına girmek olduğunu anlatan Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak rekabetçi olduğumuz alanlarda markalaşmaya, teknolojik gelişmelere önem veriyoruz. Dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz. İstişare toplantılarında iş dünyasıyla kafa kafaya verip sorunları masaya yatırıyoruz. 'Bunların üstesinden nasıl geliriz?' diye konuşuyoruz. Bunlardan da başarılı oluyoruz. Bugüne kadar bu toplantılarda iş dünyasından 1200 civarında talep geldi. Biz bunların hepsine yazılı geri dönüş yaptık. Gerçekleştirdiklerimizi ya da gerçekleştirmediklerimizi yazılı olarak, açıklamalı olarak gönderdik. Diğer bakanlıklarla ilgili talepleri de biz Bakanlık olarak takip edip, yine yazılı olarak geri dönüyoruz" diye konuştu.İhracatın artırılması için çalışmalara ağırlık verdiklerini de vurgulayan Bakan Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:"Güzel ihracat destekleri var. Bundan çoğu firmanın haberi yok. Web sitemizde bu destekleri topladık. Animasyonlarla bunları, destekleri çok güzel açıklıyoruz. Eximbank kanalıyla 8 şube, 12 irtibat bürosu açtık. Bunları yıl sonuna kadar 40'a tamamlayacağız. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. KOBİ payını yüzde 70'e çıkardık. Yıl sonu hedefimiz yüzde 75. Eximbank'ın ihracatı destekleme oranı yüzde 26. 2019 yılında yüzde 28 bandına çıkarmayı planlıyoruz. Halen mevcut olmadığımız pazarlara yeni stratejilerle girmeye çalışıyoruz. Dijitalleşmeyle ilgili gümrüklerde önemli projeler geliştirdik. 416 firmamız yetkilendirildi. Denetlenebilir firmalarımızdan 20 tanesi yerinde gümrükleme yapabiliyor. İhracatı kendileri gerçekleştirebiliyor."'PERAKENDE YASASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar konusunda iş dünyası temsilcilerine bilgiler de veren Ruhsar Pekcan, "Çekte güveni oluşturmak için 'kare bordro çek sistemi'ni geliştirdik. Bunun yanında 'kare bordro bono'yu da geliştiriyoruz. Artık çek ve bonoyu elektronik ortamda takip edebilir, tahsil edebilir olacaksınız. Bütün iş adamlarımız elektronik ortamda çek sunabilir olacak. Fahiş fiyatın takibiyle ilgili tüketicinin şikayetçi olduğu Alo 176 vardı. Bunun yeterli gelmediğini gördük. Bunun için de uygulamamız var. E-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz; Esnafa, KOBİ'lere, sanatkarımıza veriyoruz. Bakanlık bünyesinde kadın ve genç girişimciler için daire başkanlığı kurduk. Ocak ayında ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 85. İhracatımızda dış ticaret açığını Ocak 2018 yılında 9,1 milyar dolardan 2019 yılının Ocak ayında 2,3 milyar dolara düşürdük. Perakende yasasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda tamamlanınca onu da devreye alacağız. İstihdamı marttan sonra yaparız, demeyin. Hemen başlayın, çok güzel desteklerimiz var" dedi.Toplantı daha sonra iş adamlarının soru ve önerilerinin alınması için basına kapalı devam etti.Taylan YILDIRIM/MANİSA,