Bakan Pekcan: Ağrı'da 1 personelimiz şehit oldu

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük müdürlüğü servis aracına yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA,