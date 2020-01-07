Bakan Pekcan duyurdu! Araç alım satımında 'Güvenli Satış Sistemi' dönemi başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımında yeni bir sistemin devreye sokulacağını açıkladı. Pekcan, alım satımda Güvenli Satış Sistemi'nin getirileceğini ve noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılacağını söyledi.

Bakan Pekcan konu hakkında şunları söyledi:

"Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek."

"ÖN İZİN BELGESİ ŞARTI GETİRDİK"

Patates ve soğan hakkında da açıklamalarda bulunan Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik" dedi.