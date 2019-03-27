Bakan Pekcan, Cumhur İttifakı'nın Adayı İçin Oy İstedi

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kahramanmaraş programı kapsamında AK Parti Dulkadiroğlu seçim bürosunu ziyaret ederek, Cumhur İttifakı'na oy istedi.Burada ihracata yönelik çalışmalarından bahseden Bakan Pekcan, "Biz esnaf ve sanatkarları, KOBİ'leri kadın ve genç girişimcileri yöneltmek, onları ihracatçı yapmak için çalışmalarımız var. Bununla ilgili ihracat destek ofisleri kurduk. İhracatımızla ilgili animasyonla anlattığımız bir site kurduk. Buralarda ihracat eğitimi alabiliyorsunuz" dedi.Esnafa, pazarlama ve marka projesi gerçekleştirdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elbirliğiyle çalışıyoruz. Artık kalkınmış ve hizmet odaklı, ticaretin geliştiği, çağdaş teknolojinin her alanda kullanıldığı hizmetleri, modern belediyecilik sistemiyle çalışacağız. Bugün Japonya'dan Almanya'ya, kendi ülkelerinin kalkınmasına destek vermemiş belediyecilik sistemi yok. Esasında, AK Parti iktidarlarının başarısında, başarılı belediyecilik hizmetleri yatıyor. Dolayısıyla bizde bakanlık olarak bundan böyle 31 Mart'tan sonra da belediyelerimizle el birliğiyle vererek ülkemizin kalkınmasına, beraber hizmet edeceğiz. Ben şimdiden Başkanımızı tebrik ediyorum. Kazanacağımızdan tereddüdümüz yok" diye konuştu.Bakan Pekcan daha sonra Trabzon Bulvarı üzerinde esnafını ziyaret ederek, sohbet etti. Bakan Pekcan, esnaf ziyareti sonrası Kahramanmaraş'tan ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ