Bakan Pekcan: Cumhuriyet Tarihinin İhracat Rekorunu Kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız 166.8 milyar dolara ulaştı. Bu Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru. Bunu yıl sonunda hem ihracatımızı ve hem ihracat sayımızı arttırarak 170 milyar dolar hedefine ulaşmayı planlıyoruz" dedi.İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler binasında gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, "Öncelikle projeye desteğinden dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Göreve geleli bir kaç ay olmasına rağmen önemli işlere imza atmaktadır. İşte bugünde ihracat destek ofisleri işbirliği protokolünü hayata geçiyoruz" diye konuştu.'DÜNYA'DA EN FAZLA İHRACAT YAPAN ÜLKELER ARASINDA ANCAK 32'NCİ SIRADAYIZ'Türkiye Dünya'nın en büyük 17'nci büyük ekonomisinin olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:"Ama Dünya'da en fazla ihracat yapan ülkeler arasında ancak 32'nci sıradayız. Türkiye'deki 1,5 milyon girişimcisinin sadece 72 bini yani yüzde 5'i ihracatçı. 500 milyar dolar ihracat yapan İtalya'da195 bin firma ihracat yapmaktadır. Bir yandan 70 bin ihracatçı firmamız içinde 10 yıldır aralıksız ihracat yapanların sayısı 10 bini bulmamaktadır. İtalya'da ise son 10 yılda aralıksız ihracat yapan firma sayısı 90 bin. Bu durum firmalarımızın ağırlıkla nasıl içe kapanık olduğunu işaret etmektedir. Yani ben yeterince dışa açık değiliz diyorum. İhracat yapmayı hala yeterince bilmiyoruz. Dibimizde Yunanistan'ın ithalatında 12'nci, Bulgaristan'da 9'uncu, Rusya'da ise 22'nci sıradayız. Halbuki bu ülkelerde Türk malları hem kalitesiyle hem fiyatıyla avantaj olmalı. Önce bu avantajlarımızı daha iyi değerlendirip sonra da ihracat menzilimize odaklanmalıyız. Bugün Türkiye'de uçağa atlayıp 4 saat uçtuğunuzda tam 9 trilyon dolarlık 2 milyar nüfusa sahip büyük bir pazara ulaşabiliyoruz."HİSARCIKLIOĞLU: TÜRKİYE'DE İHRACATIN YÜZDE 85'İNİ 10 İL ÜSTLENMİŞ DURUMDATOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da programdaki konuşmasında, Türkiye'nin ihracat menzilinin 2 bin 900 kilometre İsrail'in ihracat menzilinin ise tam 5 bin 500 kilometre olduğunu belirtilerek, "Yani ufkumuzu genişletmeli, menzilimizi arttırmalıyız. Daha gidecek çok yolumuz var. Tüm bu nedenlerle yeni bir dışa açılma hamlesine de ihtiyacımız var. Yıllar önce Dünya Bankası'nın bir raporunda Türkiye'de aynı firmalar aynı malları aynı pazarlara satıyorlar diyordu. Yıllar geçti durum hala aynı. Türkiye ihracatının yüzde 85'ini 10 il üstlenmiş durumda. Bu illerin 4'ü Marmara'da 3'ü Ege'de 1 tanesi Ankara olmak üzere İç Anadolu'da 1 tanesi Akdeniz'de 1 tanesi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde. Geriye kalan 71 ilimiz ise toplam ihracatımızın yüzde 15'ini gerçekleştirmektedir. Daha fazlasını yapabiliriz. Her ilde yeni ihracatçılar kazanabiliriz. İşte bugün bunun için buradayız. 10 ile ilave olarak 6 ilimiz daha İhracat Destek Ofisi kurma çalışmasına başladık. İhracat Destek Ofisi kurulacak oda sayımızı da 25'e yükselttik. Bu odalarımızı ihracatçı sayısını arttırmak için firmalarımızı bilgilendirecek, ihracat desteklerini anlatacaklar. Konu ihracat olduğunda firmalarımıza yol gösterecekler. Yani ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacaklar" şeklinde konuştu.BAKAN PEKCAN: İHRACATÇILARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNUYORUZTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakanlık olarak ihracatımızı kobilerden başlayarak bütün İş Dünyası'na yaymak hedeflerimiz arasında." diyerek şöyle konuştu:"Siz buna ihracat seferberliği de diyebilirsiniz. İş Dünyası'nın tüm aktörlerini ihracat seferberliği içerisinde görmek istiyoruz. Bakanlık olarak 2011 yılından itibaren 430 tane ihracatla ilgili seminer düzenlenmiş ve yaklaşık 20 bin iş insanımız ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca sadece bu sene 45 ilde gerçekleştirdiğimiz ihracat eğitim seminerleri ile 3 binden fazla iş insanımızla temas etmiş bulunuyoruz. Şuan da kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80 civarlarında. ihracatımızı arttırmak için yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Yeni yatırımlar için iş adamlarımızı cesaretlendirmeli, teşvik etmeliyiz. İhracatçılar için her türlü desteğimiz var. Kolaydestek.gov.tr sitesine girdiğiniz zaman her desteği çok basit bir anlatımla görebiliyorsunuz. İhracatı arttırabilmek için yeni yatırımların fizibilite çalışmaları, yer çalışmaları derken 4 5 sene geçebiliyor. Ancak bizim bu kadar zamanımız yok. Biz ihracatı tabana yaymalıyız. Kobiler, esnafa, zanaatkara yaymalıyız. Katma değeri yüksek markalaşma ve tasarıma dayalı ve teknolojiye dayalı ihracat yapmalıyız. Bu nedenle ihtisas serbest bölgelerini teşvik ediyoruz. Buralarda yazılım bilişim sektöründen teknoloji odaklı projelerde yatırım yapacak iş insanlarımızı davet ediyoruz."'EKİM AYI İHRACATIMIZ CUMHURİYET TARİHİ'NİN İHRACAT REKORU'İhracat yapmak için sadece ticari işletmelerimizi hedef almıyoruz aynı zamanda ekonomimizin kılcal damarları olan sosyal dengenin stabilitesini sağlayan esnaf ve zanaatkarlarımızla da bir araya geliyoruz diyen Pekcan, "Yaptığımız toplantılarda e-ticaret ve e-ihracat konularında kendilerini bilinçlendiriyoruz. Ekim ayı ihracatımız 166.8 milyar dolara ulaştı. Bu Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru. Bunu yılsonunda hem ihracatımızı ve hem ihracat sayımızı arttırarak 170 milyar dolar hedefine ulaşmayı planlıyoruz. 