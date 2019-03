Bakan Pekcan: "Daha Fazla Kadın Girişimciye İhtiyacımız Var"

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Erkeklerin iş hayatına katılma oranı da yüzde 72 seviyesinde. Ama bununla beraber 130 bin kadın girişimcimiz, 820 bin civarında kendi işini yapan kadın girişimiz var. 953 bin de kadın yöneticimiz var. Kullanılmamış yüzde 15-20'lik bir potansiyelimiz var" dedi.Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Serbest Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından bir otelde, ihracatçı kadın girişimci kadınlarla bir araya geldi. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç ve Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca'nın da katıldığı programda konuşan Bakan Pekcan, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.Bu yıl BM'deki Dünya Kadın Günü'nün temasının 'Eşit düşün, zekice geliştir ve değişim için yenilik yap' olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Pekcan, BM'de eşitliğinin yolunun inovasyondan geçtiğini söyledi. Kadın girişimciler olarak servis hizmetlerinden teknolojiye yönelmesi gerektiğini ifade eden Bakan Pekcan, bakanlık olarak bu konuda destek olacaklarını söyledi. Dünyada küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmalara bakıldığında, hemen hepsinin genç girişimciler tarafından kurulduğuna dikkat çeken Pekcan, "Bu bir tesadüf değil. Dolayısıyla genç girişimcilerimize ve kadınlarımıza öncelik vermek zorundayız. Daha çok teknoloji ve yenilikçi projeler üretmeliyiz. ve bu firmalar da genelde mühendis, bilişimci, yazılımcı, grafiker ve tasarımcı olarak genç kızlarımız ve kadınlarımızla çalışıyor. Bunları yönlendirmemiz ve kaynaklarımızı doğru kullanmamız gerekiyor. Hem kadınlara toplumdaki hak ettikleri yeri vermek için hem de Türkiye'nin ihtiyacı için, daha fazla kadın girişimciye ihtiyacımız var" dedi."Kullanılmamış yüzde 15-20'lik bir potansiyelimiz var"Bakan Pekcan, BM'nin verilerine göre, iş hayatındaki kadın ve erkek oranının eşit olması halinde, gelişmekte olan 15 ülkenin kişi başına düşen milli gelirinin yüzde 20 artacağının tespit edildiğini kaydetti. Türkiye'de kadın girişimci oranının son on senede yüzde 23'lerden 34'lere geldiğine dikkat çeken Pekcan, son 10 yılda ise hızlı bir ivme kazanıldığını ancak yüzde 51,3'lük OECD ortalamasının altında olduğunu söyledi. Pekcan, "Bunu bir şans olarak görüyorum demek ki kullanılmamış yüzde 15-20'lik bir potansiyelimiz var. Erkeklerin iş hayatına katılma oranı da yüzde 72 seviyesinde. Ama bununla beraber 130 bin kadın girişimcimiz, 820 bin civarında kendi işini yapan kadın girişimiz var. 953 bin de kadın yöneticimiz var" diye konuştu.Kadınların karar verici pozisyonlarda çalıştığı şirketlerde, şirketlerin karlılık ve verimliğinin daha yüksek olduğunu dile getiren Pekcan, "Zengin Kuzey Avrupa ülkelerine baktığınız zaman da kadının iş hayatına katılma oranlarının yüzde 60, 70'lere vardığını görüyorsunuz. Yani iş hayatındaki kadın sayısı arttıkça milli gelir oranı da doğru orantılı olarak artıyor. Hatta bazı ülkelerde politikalarda yüzde 35-55 seviyelerinde kadın katılım oranı" dedi.Müjdesini yinelediBakanlık olarak kadın ve genç girişimcilere desteklerinin süreceğini vurgulayan Bakan Pekcan, "Kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerimizi anlatacağız. İhracat desteklerinden kadın ve genç girişimcilerin ne kadar daha fazla pay alabileceklerini, bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendireceğiz. Kadınlarımızın başarılı olacağa sektörlere onları yönlendirmeye çalışacağız. Sizlerden gelen her türlü talep ve öneriye açık olup, sizleri yönlendirme doğrultusunda çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca kadın STK ile işbirliği halinde uluslararası pazara açılma ve pazarda rekabet edebilmek için bir URGE projesi başlatmış bulunuyoruz. Bu doğrultunda bakanlığımız olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Dün bir müjde paylaştık tüm kadınlarımızla. Şirketlerin hisselerinin yüzde 51'i kadılarda olan firmalarımıza ihracat finansman desteği sağlayacağız. Bunun için Türk Eximbank 200 milyon dolar ve artı 100 milyon lira kredi ayırmış durumda. Biz hazırız, siz hazır mısınız" ifadelerini kullandı.Programda konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise kadının olduğu yerde nezaket, düzen ve sistemin olduğunu ve kadınların egemen olduğu yerlerde işlerin yolunda gittiğine işaret etti. Uslu, hiçbir kültür, medeniyet veya siyasi hareket projesinin kadınsız başarıya ulaşma şansı olmadığına da vurgulayarak, Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'e başarılar diledi.Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç de kadınların yaşadıkları sıkıntıları 16 yıldır siyaset yapan bir kadın olarak iyi bildiğini söyledi. Kadının istemesi halinde her şeyi yapabileceğine vurgu yapan Enç, "Bu noktada Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak yönetmeye talibim. Tek başıma yapabileceğim bir iş değil bu, sizlerin güçlü desteği gerekiyor. Gelin Muratpaşa'yı beraber iyileştirelim" dedi. - ANTALYA