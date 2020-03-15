Bakan Pekcan'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı
Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışıyoruz" dedi.
15.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:37
Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda " Türkiye 'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Ekonomi
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Ekonomi
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Ekonomi
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Ekonomi
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Ekonomi
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı