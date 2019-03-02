Bakan Pekcan'dan Doğum Günü Sürprizi

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy verecek Berke Ülker'in doğum gününü kutladı.Balıkesir'deki programlarının ardından Karesi ilçesinde ikamet eden Hüsne ve Mustafa Ülker çiftinin 18 yaşına giren oğlu Berke Ülker'in doğum gününü kutlamak için yolunu değiştiren Bakan Pekcan, burada aileyi evinde ziyaret etti.Berke Ülker'e doğum günü pastası da alan Bakan Pekcan, Ülker'i ilk defa oy kullanacak olmasından ve yeni yaşından dolayı tebrik etti.Aileyle bir süre sohbet eden Pekcan'a, AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra eşlik etti.Bakan Pekcan, aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı."Hiç beklemiyorduk, gerçekten mutlu oldum"Berke Ülker AA muhabirine, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Hiç beklemiyorduk, gerçekten mutlu oldum, hem pasta da getirdiler, doğum günü kutladılar, 18 yaşına girdim." dedi.Ülker, seçimlerde ilk kez oy vereceğini, doğru oy kullanmayı umduğunu, Bakan Pekcan'ın gelişiyle oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.Anne Hüsne Ülker, ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Bakanımızı görünce çok şaşırdık, çok mutlu olduk, teşekkür ediyoruz kendisine." ifadelerini kullandı.Baba Mustafa Ülker de Bakan Pekcan'ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirterek, "Biz aile arasında kutlayacaktık, bizim için sürpriz oldu. Bu seçim memleketimiz için. Özgür iradeleriyle, kendi gelecekleri için hangisi hayırlıysa çok iyi düşünüp oy kullanmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.