Bakan Pekcan'dan gıda ve maske denetimlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleriyle hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirterek, "Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de gıda fiyatları konusunda olağan dışı bir artış yok." dedi.Pekcan, Ticaret Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi Türkiye'de 1 koronavirüs vakıasının tespit edildiğini, gerekli bütün önlemlerin alındığını söyledi.Sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde ve kararlılığında, Sağlık Bakanı Koca'nın koordinasyonunda bütün birimler ve bakanlıkların iş birliği içinde tedbirler aldıklarını ifade eden Pekcan, "Ancak dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden buna gerek hissetti, onu da anlamadık. Nitekim Gıda Perakendecileri Derneği de dün açıklamada bulundu. Herhangi bir ürün stokunda ve personelde eksikliğimiz yok dediler." ifadelerini kullandı.Pekcan, denetimleri sürdürdüklerine işaret ederek, şöyle konuştu:"Biz bugün 81 ilde hem fiyat artışları tespit edilen maskeler ve sağlık malzemesiyle hem de gıdalarla ilgili eş zamanlı denetimlere başladık. Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de gıda fiyatları konusunda olağan dışı bir artış yok.""Haksız fiyat artışları konusunda gereği yapılacak"Bakanlık olarak maskedeki fiyat artışına yönelik de ciddi çalışma yürüttüklerini hatırlatan Pekcan, geçen hafta 13 firmanın ürününün denetim altına alındığını, 9'una ceza kesildiğini, bu cezaları 10 katına kadar artırma yetkilerinin olduğunu dile getirdi.Pekcan, Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına son 2 günde 5 bin 170 şikayet geldiği bilgisini vererek, "Şikayetleri yapanlara teşekkür ediyorum, hepsine tek tek dönüş yapacağız." diye konuştu.Maske ve bazı tıbbi teçhizatın ihracat izinlerini Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi tuttuklarına dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:"Türkiye'de 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız. Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi fiyatları etkileme, 238'inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240'ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır. Biz kendi yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyor ve idari cezaları kesiyoruz. Bundan böyle bu bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız. Firmalarımıza öncelikle iç piyasaya talep ölçüsünde gerekli malzemenin temin edilmesi konusunda bir kez daha sesleniyorum, biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik, destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı."Bakan Pekcan, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirildiğinde cezaların ne kadar olacağına ilişkin bir soru üzerine de "Hapis cezasına kadar cezası var." ifadesini kullandı.Piyasada "N95" tanımlı sağlık kurumlarının kullandığı maskelerin bulunduğunu ancak diğer cerrahi maskelerin bulunmadığını vurgulayan Pekcan, "İç piyasada bu maskelerin tedarikini yapmaları konusunda kendilerine bir kez daha sesleniyorum, iç piyasayı doyursunlar. Biz onların önünde her zamanki gibi lokomotif olmaya devam edeceğiz. Daha fazla geciktirip ne iç piyasada bu tedirginliği yaratsınlar ne de kendileri uluslararası pazarlarda pazar kaybetsinler. Bu sorunu bir an önce birlikte çözmemiz lazım." dedi."Reklam Kurulu 1995 yılından beri ilk defa olağanüstü toplanacak"Bakan Pekcan, Reklam Kurulunu kısa süre önce topladıklarını anımsatarak, "Reklam Kurulu bu ay ikinci kere toplantı yapacak. 1995 yılından beri kurul ilk defa olağanüstü toplanacak, gereğini yapacağız." diye konuştu.Halkın rahat olması gerektiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:"Panik yapacak bir durum yok. Bütün dünya bu hastalıkla kavrulurken Türkiye bu işi Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Yeter ki kişisel hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim, kurallara uyalım. Biz devlet, hükümet olarak her zaman gereğini yapmak üzere hazır olacağız."İnternet üzerinden satışlar konusunda internet portalları hakkında da şikayetler olduğunu ifade eden Pekcan, bunları da değerlendireceklerini bildirdi.Pekcan, Reklam Kurulunun 19 üyesi bulunduğunu, 2'sinin bakanlık temsilcisi olduğunu, diğer üyelerin sivil toplum kuruluşları ile medya üyelerinden oluştuğunu belirterek, "Şikayet başvurusu aldığımız ve tespit ettiğimiz süreçte yasa gereği firmaların 14 günlük savunma hakkı var. Biz 14 günlük süreci dikkate alarak toplantıyı 25 Mart'a çekebildik. Normalde nisan ayının sonlarına doğruydu, bu ay bir toplantı yapmıştık, ikinci toplantıyı daha yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İnternet yer sağlayıcılarındaki firmaların fiyatları da incelenecekPekcan, şu anki denetimlerinin dezenfektan, kolonya ve gıdada her türlü malzemeyi içerdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. Perakende marketlerde ne yapıyorsak internet yer sağlayıcılarında da aynı şeyi yapıyoruz. Aynı cezalar onlar için de geçerli."

