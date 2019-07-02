Bakan Pekcan'dan Haziran ayı ihracat değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haziran ayında 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "2019 yılı boyunca Türkiye'nin ihracatındaki olumlu performansın sürmesini bekliyoruz" dedi.



Ticaret Bakanlığının Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Bakan Pekcan, Haziran ayında uzun bayram tatilinin beklenildiği üzere ihracat rakamlarına yansıdığını belirterek, "Bayram tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisi bayram sonrası ihracattaki hızlı artış ile hızla kapanıyor. Bu yıl 1-9 Haziran tarihlerinin bayram tatili olması nedeniyle GTS'ye göre Haziran ayı ihracatımız 10 Haziran itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre eksi 3 milyar 790 milyon dolar ile başlamıştır. Buna rağmen bayram tatilinin bitmesi ile hızlı bir ivme kazanan ihracatımız Haziran ayının son 20 gününde yüzde 19,6 artışla bayram tatili nedeniyle oluşan ihracat kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, bu farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini sağlamıştır" dedi.



Bakan Pekcan, Haziran ayı ihracat rakamının GTS'ye göre 11 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Haziran ayında ithalatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak 15 milyar 86 milyon dolara gerilediğine işaret eden Pekcan, 2018 yılının Haziran ayında yüzde 69,7 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının Haziran ayında yüzde 76,9 düzeyine yükseldiğini kaydetti.



"Dış ticaret açığındaki azalma devam ediyor"



Haziran ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 düzeyinde azalarak 3 milyar 489 milyon dolara gerilediğini aktaran Pekcan, "Geçen yılın Haziran ayında dış ticaret açığımız 5 milyar 923 milyon dolar seviyesindeydi. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığımız toplam 13 milyar 963 milyon dolara gerilemiştir. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 11,3 azalarak 190,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti" dedi.



Pekcan, "Önümüzdeki aylarda artacak turizm gelirlerinin de etkisiyle mal ve hizmet dış ticaretinde 2019 yılının ilk yarısında ödemeler dengesi rakamları açıklandığında Türkiye'nin toplam mal ve hizmet ihracatının ithalatımızı karşılayacağını görmeyi bekliyoruz" ifadesini kullandı.



Küresel ticarette olumsuz gelişmelere rağmen yıl boyunca Türkiye ihracatındaki olumlu performansın sürmesini beklediklerini vurgulayan Pekcan, küresel ekonomide, özellikle de en önemli ihracat pazarı olan Euro Bölgesi büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmasına rağmen ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını kaydetti. Aynı şekilde karşılama oranındaki olumlu gelişmelerin de dikkat çekici olduğunu dile getiren Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2018 yılının ilk 6 ayındaki yüzde 67,3 seviyesinden 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 86,3 seviyesine yükselmiştir" ifadelerini kullandı.



Küresel ticaret üzerinde en önemli tehditlerin dünya ekonomisinin büyümesinde görülen yavaşlama, ticaret savaşları ve Brexit belirsizliği olduğuna işaret eden Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2018'te yüzde 3,6 büyüyen dünya ekonomisinin IMF'nin 2019 yılının Nisan'da yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporunda da belirtildiği üzere yüzde 3,3 büyümesi tahmin ediliyor. Yine aynı şekilde en önemli pazarımız olan Euro Bölgesi'nde geçen yıl yüzde 1,8 olan büyümenin bu yıl yüzde 1,3 olması beklenmektedir. (2019 tahminleri Almanya yüzde 0,8, İngiltere yüzde 1,2, İtalya yüzde 0,1) Diğer taraftan, küresel ticarette görülen korumacılık eğilimleri ve anlaşmasız Brexit ihtimali de küresel ihracatımızı zorlaştıran diğer faktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz."



Pekcan, 47,9 puan ile son 1 yılın en yüksek verisi görülen Haziran PMI verilerinin de uluslararası pazarlardaki sıkıntıya rağmen ihracat siparişlerinde artış olduğunu teyit ettiğine dikkati çekti.



"Dış finansman ihtiyacımız ihracatla azalıyor"



2019 yılında dış ticaret açığındaki hızlı azalışın ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğunu vurgulayan Pekcan, "Yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 27 milyar 974 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 27 milyar 974 milyon dolar azalmıştır. Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacı, net ihracatımızın pozitif performansı ile düşmektedir" dedi.



Pekcan, TÜİK tarafından Nisan ayında açıklanan büyüme rakamlarında net ihracatın büyümeye katkısının 2019 yılının ilk çeyreğinde 12,2 puan gibi rekor seviyeye ulaşmasının dikkat çektiğini dile getirerek, "Geçen yılın aynı döneminde bu oran eksi 4,1 seviyesindeydi. Yine bir önceki çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı 9,7 puan olarak gerçekleşmişti. Diğer bir ifade ile 2019 yılında net ihracatımız büyümemize de tarihi seviyelerde bir destek sunmaktadır. Önümüzdeki aylarda da ihracatımızın büyümeye güçlü bir şekilde pozitif destek vermeye devam etmesi beklenmektedir" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA