Bakan Pekcan'dan ihracat yorumu: Her türlü tedbiri aldık
Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düşüşün pandemi etkisiyle gerçekleştiğinin altını çizdi.
02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:18
Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düşüşün pandemi etkisiyle gerçekleştiğinin altını çizdi. Pekcan, sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi