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Bakan Pekcan'dan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

23.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:08Bakan Pekcan'dan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pekcan, hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan sınır kapılarında karşıdan gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır."

Ruhsar Pekcan, Twitter, İran, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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