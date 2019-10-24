Haberler » Ekonomi » Bakan Pekcan'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi

Bakan Pekcan'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, Dünya Bankasının açıkladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde bir önceki rapora göre 10 sıra yükselerek 33. sıraya ulaştığını belirterek, "Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

24.10.2019 14:36Bakan Pekcan'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, Dünya Bankasının açıkladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde bir önceki rapora göre 10 sıra yükselerek 33. sıraya ulaştığını belirterek, "Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankasının açıkladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) Türkiye'nin bir önceki rapora kıyasla 10 sıra yükseldiğini, 190 ülke arasında 33. sırada yer aldığını hatırlattı.
Türkiye'nin son iki yılda 60. sıradan 33'üncülüğe çıkarak etkileyici bir performans ortaya koyduğuna dikkati çeken Pekcan, "Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhsar Pekcan, Twitter, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:18 "Sofralık zeytinde prim desteği kayıt dışılığı bitirecek"
15:16 Halıcılardan "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine yardım
15:14 ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi
15:14 ECB, faizlere dokunmadı
15:14 Adana Ticaret Borsası
15:08 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:06 Hidrojen yakıtlı otobüs 2020'de Avrupa yollarında
24.10.2019 15:18:54