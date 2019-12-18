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Bakan Pekcan'dan rekor uyuşturucu ele geçiren "KİM" ekibine ödül

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza atan İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekibini ödüllendirdi.

18.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:50Bakan Pekcan'dan rekor uyuşturucu ele geçiren
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza atan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekibini ödüllendirdi.

Eskişehir yolundaki Ticaret Bakanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen ödül töreninde Bakan Pekcan, söz konusu operasyonu yöneten İstanbul Havalimanı Kaçakçılık ve İstihbarat Müdür Vekili Cumhur Fatih Aydın ile 4 personeli tebrik etti. KİM ekibine başarı belgesi ve ödüllerini takdim eden Pekcan, söz konusu ekibin İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirerek büyük başarı gösterdiğini hatırlattı. Bakan Pekcan, bunun havalimanlarında bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğunu söyledi. Gümrük muhafaza ekiplerinin büyük özveri ile tüm sınır kapılarında, havalimanlarında kaçakçılıkla mücadele ettiğini, denetimlerini aksatmadan devam ettirdiklerini vurgulayan Pekcan, "Bu operasyonu gerçekleştiren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekibimize çok teşekkür ediyorum, nice büyük başarılar bekliyoruz. Bakanlığımızı gururlandırdınız" dedi.

Yeni nesil uyuşturuculardan "kratom" ele geçirilmişti

Öte yandan, geçtiğimiz hafta ele geçirilen uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu yanında cinsi de dikkati çekmişti. Endonezya'dan getirilen ve ABD'ye gönderilecek olan bir kargonun içinde ele geçirilen 1 ton 745 kilogramlık uyuşturucu maddenin yapılan analiz sonucu bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan "kratom" olduğu tespit edilmişti. Dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından ele geçirilen bu uyuşturucu türü, Türkiye'de ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü KİM birimlerince ele geçirildi. - ANKARA

İstanbul, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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