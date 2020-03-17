Bakan Pekcan'dan taziye mesajı
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Gürbülak ilçesinde, Zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Ramazan Turan için başsağlığı mesajı yayımladı.
17.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:25
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı 'nın Gürbülak ilçesinde, Zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Ramazan Turan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Pekcan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret bölge müdür yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Ramazan Turan, Ruhsar Pekcan, Ağrı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı