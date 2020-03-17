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Bakan Pekcan'dan taziye mesajı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Gürbülak ilçesinde, Zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Ramazan Turan için başsağlığı mesajı yayımladı.

17.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:02
Bakan Pekcan'dan taziye mesajı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı 'nın Gürbülak ilçesinde, Zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Ramazan Turan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Pekcan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret bölge müdür yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Ramazan Turan, Ruhsar Pekcan, Ağrı, Güncel

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