Bakan Pekcan: Demiryollarına önem vermemiz gerekiyor
Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu dönemde demiryolunun önemine dikkat çekti.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu dönemde demiryolunun önemine dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Ekonomi