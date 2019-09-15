Son dakika! Bakan Pekcan duyurdu: Volkswagen'in fabrikası Manisa'da kurulacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN TÜRK'te bir televizyon programına konuk oldu. Pekcan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımla ilgili "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamasından satır başları şöyle;

ABD İLE TİCARİ İLİŞKİLER

Öncelikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi bir motivasyon oldu bizim ilişkilerimiz için. Nisan ayında ilk kez bir araya geldik. Ross'la 7-8 görüşmemiz var. E-mail, telefon yüz yüze görüşmelerimiz. Sektörlerin içinde bulunduğu çalışma grupları kurduk. Strateji planı oluşturduk.

TİM ve birlik başkanları başta olmak üzere hepsiyle çalışmalar yaptık. Yol haritalarımızı belirledik. İzmir fuarı öncesinde ve sonrasında da görüştük. Sonrasında Ross'la bir araya geldik. Ben detaycıyımdır, Ross da çok detaycı.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

Öncelikli belirli sektörleri seçtik. ABD'de kendi talebini iletiyor. Öncelikle tekstil, hazır giyim mobilya, otomotiv ve doğal taş var. Küçük küçük çok şirket var. 2000 mobilyacı var, tek tek muhattap olamayız dedi. Biz de onunla ilgili çalışma yapacağız.

Uluslararası pazarlarda birbirimizin rakibi olmayacağız. Bir bütün olacağız. ABD ile ticaretimiz 20 milyar dolar. 8.3 milyar ihracat, onlarda 10 milyar dolar ihracat görünüyor. Bazı rakamlar farklı görünebiliyor.

OTOMOTİV İHRACATI

Hazır giyim, tekstil, mobilyaya nazaran otomotivde farklılık var. 100 milyon dolarlık yatırım gerekiyor. ABD pazarının beklentileri farklı. Yedek parça daha farklı konu ve daha hızlı yol alabiliriz.

ERDOĞAN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ

Sektör bazında bizim de çalışmalarımız var. Bizim de ticaret bakanları olarak hedeflerimiz ilerleme yönünde. ABD'ye yaptığımız bugünkü ihracatımızın yüzde 50'sini getirdim dile. Çelikle ilgili biraz daha tutucu davranıyor Ross. Biz de Meksika gibi, Kanada gibi bazı uygulamalar var. Onlar gibi biz de kabul edebiliriz.

Biz de 22 ürüne ek vergi getirdik. Çelik sektöründe daha kapsamlı anlaşma olursa çok daha iyi olur. Serbest ticaret anlaşması çok uzun soluklu bir iş. Bizim de AB'ye olan yükümlülüklerinden dolayı... Tercihli ticaret anlaşması öncelikli hedefimiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

İHRACAT PAZARLARI

Biz 29 Ağustos'ta ihracat planımızı açıkladık. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Görüşleri aldık. Kendi stratejimizi belirledik. Hedef ülkeleri neye göre seçtik. Dünya nüfusunun yüzde 55 olan ithalat hacminin yüzde 43.7'si olan ülkeler. İhracat oranımıza baktığımızda 1000'de 5. Önce 1000'de 5'i ikiye katlayacağım dedik. İhracatımızın içindeki yüksek teknoloji ürün yüzde 3,5. Teknoloji ağırlıklı ihracatımızı artırmak hedefimiz. Teknoloji oranı yüksek, ticaret hacmi artma potansiyeli olan sektörler olsun dedik. Ya seyreden ya da içinde yaşayan ülkeler olacağız. 5 sektör; makine, otomotiv, kimya, gıda ve elektrik.

BAKANLIKLAR ARASINDAKİ WHATSAPP GRUBU

Biz diğer bakanlıklarda telefonla 10 dakikada çözüp uygulamaya geçiyoruz. WhatsApp grubumuz da var. Hazır giyim ve tekstil bizim gururumuz. İki sektörde gerideyiz. Bunlar, kimya ve bilişim, haberleşme cihazları sektörleri.

VOLKSWAGEN'İN TÜRKİYE YATIRIMI

Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii. Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı'ndan alıyoruz.'Türkiye lehinde karar verildi' diyorlar bize esasında...