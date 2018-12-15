Bakan Pekcan: "Elektronik Ticarette Güven Damgası Uygulaması Başladı"

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:50



15 Aralık 2018 Cumartesi 10:50

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik ticarette Güven Damgası uygulamasının başladığını açıkladı.Bakan Pekcan, elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla Güven Damgası sistemi oluşturulduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda, tacir ve sanayicilerin üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) güven damgası sağlayıcı olarak yetkilendirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında da yer alan güven damgası uygulaması devreye girmiştir. Bu kapsamda TOBB tarafından e-ticaret sitelerine güven damgası verilecektir" dedi.Güven damgası ile internet kullanıcılarının çevrim içi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderileceğini vurgulayan Pekcan, "Güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan güven damgası sistemi sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla internet üzerinden alışveriş yapabilecektir. Sisteme gönüllülük esasına göre dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklar" ifadesini kullandı.Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS tarafından güven damgası tahsis edileceğine dikkat çeken Bakan Pekcan şunları kaydetti:"Böylece güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecektir.""E-ticaret faaliyetinde bulunanlar bilgi güvenliği için önlem alacak"Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanların, internet sitelerinin ve mobil platformların güvenliğini, bilgilerin yalnızca internet sitesi ve alıcı tarafından görülmesini sağlayan yani üçüncü kişilerin siteye girilen bilgilere erişimini engelleyen sistemlerle sağlayacağını kaydeden Bakan Pekcan, "Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan sızma testleriyle de varsa güvenlik açıkları tespit edilebilecek, vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu açıklar düzeltilebilecek ve güven damgasına sahip olan sitelerin güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Güven damgasına sahip e-ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunacak, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.Öte yandan, e-ticaret sitelerinde elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer verilecek, alıcıya kargo takip imkanı sunulacaktır. Bu gibi uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması sağlanacaktır" bilgilerini paylaştı.Çevrim içi şikayet sistemi geliyorBakan Pekcan şunları kaydetti:"Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından, güven damgasının; tahsis edilmesi, güvenlik ve hizmet standartlarına uyulmaması halinde askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürütülecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret siteleri denetlenecektir. Güven Damgası sistemine dahil olan firmalar ile vatandaşlarımız arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlanabilmesine yönelik çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin çözümlenebilmesi sağlanacaktır.E-ticaret sitelerinin yeni pazarlara açılması sağlanacakTebliğ kapsamında Güven Damgası Sağlayıcıya uluslararası güven damgası kuruluşlarından en az birine üye olma şartı getirildiğini ifade eden Pekcan şöyle devam etti:"Böylece, bu kuruluşların uluslararası geçerliliği olan logoları güven damgası alan işletmeler tarafından kullanılabilecek; işletmelerimizin yeni pazarlara açılması ve yeni müşterilere ulaşması kolaylaşacak, uluslararası güvenilirliği tesis edilecek, uluslararası rekabet gücünün ve elektronik ticaret hacminin arttırılması sağlanacaktır." - ANKARA