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Bakan Pekcan: Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi (2)

BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTUTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

08.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:52Bakan Pekcan: Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi (2)

BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ile sohbet eden Bakan Pekcan, daha sonra Malatya Esnaf Odası ev sahipliğinde düzenlenen esnaf toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, Malatya'da son olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Malatya İl İstişare Toplantısı'na katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Pekcan, buradan sonra Malatya'dan ayrıldı.

Taha AYHAN/MALATYA,



Malatya Valiliği, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

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