Bakan Pekcan: "Firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "93 milyon dolar dış ticareti sadece 29 firma yapmış, demek ki firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor" dedi. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasındaki bölgesel istişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Hakkari'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sabah Şemdinli'de patlama sonucu bir genç evladımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, ailesine de sabırlar diliyorum. Bugün burada hem Hakkari'nin hem de ülkemizin ekonomik sorunları ile ilgili karşılıklı görüşmeler yapacağız. Burada genellikle Bakanlığımızın kısa dönemde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi vereceğim ve sizin sorunlarınızı dinleyeceğim. Hakkari bizim için çok önemli bir yerdir. 2 ülkeye sınır komşusu olan bir ilimizdir. Bu kadar çok gümrük kapısı olan başka bir elimiz yok zaten. Dolayısıyla Hakkari potansiyelin çok altında bir ticari ekonomik rakamları var. İnşallah el birliği ile bizlerin destekleri, sizlerin gayretiyle bu rakamları Hakkari'nin laik olduğu yere getireceğiz" diye konuştu."Bana burada 2 kilo çay, 3 kilo şekerden bahsetmeyin"Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefinin yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmek olduğunu dile getiren Pekcan, "Bizde bu amaçla Bakanlık olarak teknoloji marka tasarımını destekliyoruz. Kadın ve genç girişimciler konumunda daha fazla yararlanmaları için İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduk. Bakanlık olarak şu an çok fazla etkin olamadığımız pazarlarda daha fazla etkin olabilmek için yeni yeni politikalarımızı ve stratejileri oluşturuyoruz. Hakkari'de devlet desteklerinden, ihracat desteklerinden yararlanmış. 2017, 2018 ve 2019 yıllarına baktım yaralanmış bir tek firmamız bile yok. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bana burada 2 kilo çay, 3 kilo şekerden bahsetmeyin. Biz size daha büyük imkan getirdik. Biz bunlarla Hakkari'nin bütün ilçelerinin önünü nasıl açarız, biz buradaki gümrük kapılarını nasıl daha verimli çalıştırabiliriz onu konuşalım. Esendere çok güzel oldu, inşallah şimdi Üzümlü için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Üzümlü de yaklaşık 60 dönüm bunun için tahsis ettik. Projesini yaptırdık, bir tanesinin ihalesi bitti. İnşallah Esendere gibi bir kapıyı da Üzümlü Sınır Kapısı'nda yapacağız" ifadelerini kullandı.Gümrük memurları için lojman"Devletimizin herkesin faydalanabileceği destekler var" diyen Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şu anda kadar 31 ilimizde ihracat destek ofisleri açtık. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de böyle bir talep olmuş, onu biz şu an değerlendiriyoruz. İhracatçılarımıza, özellikle KOBİ'lerimize finansal açıdan destek olmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz esnaf ve sanatkarlarımıza DESKOP bir yıla kadar yüzde 50 ile kredi desteği veriyoruz. Daha önce bu oran dört ve beş idi. Hakkari'de 24 milyon bu krediyi alan iş adamlarımız var. Hakkari'nin dış ticaret rakamlarına baktım, toplamda 93 milyon dolar bir dış ticareti var. 93 milyon dolar dış ticareti sadece 29 firma yapmış, demek ki firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor.""Ticaret olmadan zenginlik olmaz"Ticaret olmadan zengin olmanın mümkün olmadığını anımsatan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, zengin olma yolunun ticaretten geçtiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Ticaret önce huzur olmasını ister. Zengin olmak istiyorsanız da ticaret yapacaksınız. Bizde diyoruz ki Hakkari zengin olsun. Zira Hakkari ne kadar zenginse, Türkiye de o kadar zengindir. Hakkari eskiden kötü bir imaja sahipti. Ama artık yaylalarında, dağlarında terörün değil, halayların çekildiği, festivallerin, fotoğraf sergilerinin yapıldığı, kış turizminin, doğa turizminin merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Cidden de Hakkari'de müthiş bir ilerleme var. TOBB olarak Hakkari'ye hep yeni eserlerin kazandırılması için gayret gösterdik. Önce çıraklık eğitim merkezi, kilim atölyesi ve bir okula destek sağlandı. Esendere Gümrük Kapısı'nın modernizasyonunu yaptık. Yüksekova'da havaalanı açıldı. Aslında o asrın projesiydi. Esendere yolu yenileniyor. Hem Hakkari hem de Yüksekova oda başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz. İki başkanımız da Ankara'da büyük gayret gösteriyor. Bizler de onlara destek veriyoruz. Sizin sıkıntılarınızı ve önerilerinizi bizzat hükümetimize iletiyoruz. Birlikte çözüm arıyoruz. Ben her iki başkanımıza da gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, Hakkari'nin çinko rezervi açısından Türkiye'nin en zengin bölgesi olduğunu söyleyerek, "Ülkemizde maalesef bir izobe tesisi bulunmamaktadır. İran'a 200-250 dolara sattığımız madeni 2,5-3 bin dolara tekrar satın almaktayız" dedi. - HAKKARİ