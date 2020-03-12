Bakan Pekcan: "Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ve soruları cevaplaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık.
12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:25
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişiTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ve soruları cevaplaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.
Pekcan: "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak."Pekcan: "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz."Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak."
Pekcan: "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak."Pekcan: "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz."Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Pekcan: "Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık"
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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