Bakan Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız"
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
11.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:46
Koronavirüs Bilim Kurulu ToplantısıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4)
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız."
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."
Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık."
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız."
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."
Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız"
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