Bakan Pekcan: Gümrük Kapılarımızda Modernleşme ve Dijitalleşmeye Gidiyoruz (2)

TRAKYA BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trakya
Bölge Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan'ın yanı sıra toplantıda bölge borsa ve oda başkanları ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu yer aldı.
Edirne'nin ticaret anlamında rakamlarını kontrol ettiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın istihdamında Türkiye
ortalamasının yüzde 10 üzerinde, karşılıksız çek konusunda ise Türkiye ortalamasının yüzde 28 gerisinde olduğunu söyledi. Bunun çok sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, ihracat konusunda ise Gaziantep
şehri ile kıyaslayıp şunları söyledi:
"Edirne, Kırklareli
, Tekirdağ
ve Çanakkale
'ye ihracat olarak baktığımızda bu yakışmıyor. Gaziantep tek başına 7 milyar dolar ihracat yapıyor. Avrupa
topluluğuna yapıyor. Siz burada kapısındasınız, bunu kullanın. Bizden istediğiniz bir şey varsa, gelin şikayet edin. Biraz iş insanımızın daha aktif olmasını bekliyoruz. Çok memnun oldum, Bulgaristan
'dan, Yunanistan
'dan gelip burada alışveriş ediyorlar. Edirne esnafı biraz daha hayatından memnun ama odalarımızın aktif ve ihracatçı olmalarını bekliyoruz. Biz Türkiye genelinde ihracat destek ofisleri açıyoruz. İhracat
nasıl yapılır eğitimler veriyoruz. Edirne listede yoktu, onu da listeye ekliyoruz. Lütfen ihracatçı olun. Tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ağırlıklı ürün ihracatında bizde arkanızdayız." Ticaret Bakanlığı
olarak ihtisas serbest bölgeler kurulması için mevzuat çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Pekcan, "Buralarda yazılım, bilişim ki Edirne'nin aldığı destek 88 bin lira yazılım desteği Trakya Üniversitesi
'nde. Genç
arkadaşlarımızı destekliyoruz. Bu ihtisas serbest bölgelerine davet ediyoruz onları. Buralarda onların ihracata yönelik çalışmalarında teşvikler vereceğiz" diye konuştu.
Trakya Bölge toplantısı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.
Ruhsar Pekcan,Trakya Bölgesi,Edirne
18 Kasım 2018 Pazar 21:50