Haberler » Ekonomi » Bakan Pekcan, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Radman ile görüştü - Ekonomi

Bakan Pekcan, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Radman ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman arasında ikili görüşme gerçekleşti.

11.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:52Bakan Pekcan, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Radman ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman arasında ikili görüşme gerçekleşti.
Bakan Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Zagreb'de, Hırvatistan , Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile yaptığı görüşmenin ardından Radman ile de bir araya geldi.
AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmede, Hırvatistan'ın bu yılın başında devraldığı ve haziran ayı sonuna kadar yürüteceği AB dönem başkanlığı nedeniyle Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusu ele alındı.
İki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırımların artırılması, müteahhitlik konusu değerlendirilirken, AB tarafından Türkiye'den ithal edilen demir çelik ürünlerine yönelik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin de öneriler iletildi.
Pekcan, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hırvatistan Ekonomi Odasının organizasyonunda, iki ülkenin firmalarının katılımıyla düzenlenen Türkiye-Hırvatistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na da iştirak etmişti.

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Hırvatistan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 20:13:37