Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon TL destek öngörüyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bütçemiz içinde en büyük kalemi oluşturan ihracatta devlet destekleri bağlamında bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2020 yılı bütçe kanun tasarısı kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, genel olarak ekonomi hakkında bilgi vererek, ihracatta yapılan devlet desteklerini anlattı. Bakan Pekcan "Bütçemiz içinde en büyük kalemi oluşturan ihracatta devlet destekleri bağlamında bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz. Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı (yeşil) pasaport temin ettiğimizi de ayrıca belirtmek isterim. Yeri geldiğinde ihracatçımızın uluslararası geçerliliği olan bir kalite belgesi almasına yardımcı oluyoruz; yeri geldiğinde markasını yurtdışında tescil ettirmesine destek oluyor; yeri geldiğinde özel bir tasarımcı istihdam etmesini teşvik ediyoruz. Bu desteklerimizin pek çoğunu sadece mal ihracatımız bağlamında değil, hizmet ihracatımız için de sunuyoruz. İhracatta devlet desteklerimizi esnaf ve sanatkarımıza açmak için mevzuat çalışmamızı tamamladık. Zira, bazı faaliyet kollarındaki esnafımızın, özellikle e-ticaret imkanlarından faydalanarak ihracata adım atabileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'ABD İLE TİCARETTE 100 MİLYAR DOLAR SÖZ KONUSU'

Bakan Pekcan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefiyle ilgili "ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefimiz söz konusudur. ABD Ticaret Bakanı ile eşgüdüm halinde yoğun bir program gerçekleştirdik. 100 milyar dolar hedefine yönelik olarak kendileri ile görüşmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sektör bazında derinleştirerek devam ediyoruz" dedi.

'6,5 TON UYUŞTURUCU YAKALAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrüklerde yapılan çalışmalarla ilgili de şunları söyledi:

"Bu yıl 31 Ekim itibarıyla gümrüklerde 6,5 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdik. Uyuşturucuyla mücadeledeki etkinliği artırmak adına Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve taşrada 32 adet Narkokim Birimi kurduk. İnsan sağlığına büyük tehdit oluşturan sigara kaçakçılığında yakalamalarımız 31 Ekim itibarıyla 9,2 milyon pakete ulaştı. Kaçak sigara kullanım oranını tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 1,2'ye düşürdük. Ayrıca son yıllarda kamuoyunda sigaradan daha az zararlı olduğu yönünde yanlış bir algı bulunan, elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Toplamda 123 bin 418 adet elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi. Bunun yanı sıra 47,8 ton tütün, 93,5 milyon adet makaron, 11,6 milyon adet sigara kağıdı ve 12 bin 163 adet sigara bandrolü yakaladık. Yine aynı dönemde, yaklaşık 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt tespit ettik."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA,