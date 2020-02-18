Bakan Pekcan: İhracatımızın her aşamasında firmalarımızı destekliyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "En temel hedeflerimizden biri, ihracatımızı geliştirmek, artırmak ve tabana yaymak. Bu vizyonun doğal sonucu olarak da firmalarımızı ihracatımızın her aşamasında destekliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu'nun 9'uncu Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ile Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Pekcan, 2019 yılında küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamaya rağmen Türkiye'nin çok başarılı sene geçirdiğini söyledi. 2020 yılında yapılan çalışmaların da ivmelenerek, devam ettiğini belirten Pekcan, "Ocak ayına bir rekorla başladık ve en yüksek ocak ayı ihracat rakamını açıklamak kısmet oldu. Ocak ayında yüzde 6,1 artış ile 14,8 milyar dolar ihracat açıkladık. Aynı dönemde ithalatımız yüzde 18,9 azalarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam dış ticaretimiz yüzde 13 artarak 34 milyar dolara yükseldi. Türkiye ekonomisinin bu olumlu seyri aslında göstergelere de yansıyor" dedi.

'2019 YILINDAKİ BAŞARIMIZIN ÖTESİNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Aralık ayında Sanayi Üretim Endeksi'nin önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 8,6 arttığını belirten Pekcan, "Bu rakam 2018 yılının şubat ayından itibaren gözüken en yüksek rakam. Bu performansı kalıcı hale getirme ve üretim öncülüğünde büyüme çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Dünya Ticaret Örgütü 2019 yılının kasım ayına ait sonuçları açıkladı ve dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ilk 50 ülkenin ihracatı düşerken kasım ayı verilerinde de ağustos ayında olduğu gibi ülkemiz en çok ihracat artışı gösteren 7'nci ülke olarak sıralamadaki yerini korudu. 2020 yılında 2019 yılındaki başarımızın da ötesine geçmek için el birliği ile çalışacağız" diye konuştu.

Afrika ve Türkiye arasındaki bağa değinen Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 'Afrika ile ticarette 50 milyar dolarlık hedefi'ne en kısa sürede ulaşmak için çalıştıklarını kaydetti.

'İŞ DÜNYASININ YOLUNU AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Pakistan'la serbest ticaret anlaşmasının da gündemde olduğunu belirten Pekcan, "Kendileriyle de Ukrayna gibi bizim de hassasiyet gösteren sektörlerimizin hariç tutulduğu bir anlaşmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Tekrar mart ayında da görüşmelere devam edeceğiz. Bu arada Pakistan'daki yatırımcı firmalarımızın karşılaştıkları sorunları da birinci elden değerlendirme fırsatımız oldu ve onların da sorunlarının en kısa zamanda çözüleceğinin teyidini almış bulunuyoruz. Bakanlık olarak ticaret diplomasi kanalları ile iş dünyasının yolunu açmaya hiçbir taviz vermeden devam edeceğiz" dedi.

'İHRACAT DESTEKLERİMİZİ 3'E AYIRDIK'

İhracatın, Türkiye'nin büyüme ve gelişmesinde motor görevi gördüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı olarak en temel hedeflerimizden birisi de ihracatımızı geliştirmek, artırmak ve tabana yaymak. Bu vizyonun doğal bir sonucu olarak da firmalarımızı ihracatımızın her aşamasında destekliyoruz. İhracat desteklerimizi 3'e ayırdık. Biri ihracata hazırlık diğeri pazara giriş diğeri de markalaşma ve pazarda tutunma. İhracatı yeni öğrenen ve düzenli ihracatçı olmayan KOBİ'lerimize hedef alan desteklerimiz; onlara ihracatçı iş süreçlerinde kalıcı olarak eklenmesini amaçlayan desteklerimiz var. Bunun dışında ihracat yapan ama yurt dışındaki ilk adımlarını atmış firmalarımıza da bulundukları pazarlarda kalıcı olmalarını, yeni pazarlar bulmalarını bu yöndeki desteklerimizle devam ediyoruz."

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