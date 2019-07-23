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Bakan Pekcan'ın zor anları

HAKKARİ (İHA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, karşılama merasiminde bir anda dengesini kaybederek düşme tehlikesi geçirdi.

23.07.2019 18:05 Bakan Pekcan'ın zor anları
HAKKARİ (İHA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, karşılama merasiminde bir anda dengesini kaybederek düşme tehlikesi geçirdi.

Yüksekova ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, helikopterle il merkezine geldi. Gazi Mahallesi Fatih Kışlası'na inen Bakan Pekcan ve beraberindekiler, bölgesel istişare toplantısının yapılacağı Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasına (HATSO) geçti. Burada Hakkari Valisi İdris Akbıyık, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarciklioğlu, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala ve Mustafa Duruk, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, HATSO Başkanı Servet Taş, STK temsilcileri, iş adamları ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Pekcan, TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin'in kendisine takdim edeceği çiçeği almaya çalışırken bir anda düşme tehlikesi geçirdi. Bakan Pekcan, yere düşmeden Başkan Keskin ve korumalar tarafından ellerinden tutularak engellendi.

Bakan Pekcan, daha sonra yapılacak toplantıya geçti. - HAKKARİ

Ruhsar Pekcan, Yüksekova, Hakkari, Politika

Kaynak: İHA

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