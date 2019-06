Bakan Pekcan: "İngiltere'yle ticari ilişkilerimizi karşılıklı yatırımlarla arttırmak niyetindeyiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İngiltere'yle ticari ilişkilerimizi karşılıklı yatırımlarla arttırmak niyetindeyiz. 11,1 milyar ihracatımız, 7,5 milyar dolarlık da ithalatımız mevcut Birleşik Krallık'la. Bu rakamları el birliğiyle daha yukarılara çekeceğiz. Mevcut Brexit durumu belirsizliğini sürdürmektedir. Bu belirsizlik iş dünyamızı tedirgin etmektedir. Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun bizim ticari ilişkilerimize nasıl olumlu katkı yapar biz bu yönde çalışma yapacağız" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, "Türkiye - Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği" konulu bir toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden ayrılması (Brexit) sonrası Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirildi. TOBB kabul salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un yanı sıra; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi H. E. Sir Dominick Chillcott, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda Oda ve Borsa Başkanları katıldı.

"BREXİT'İN BELİRSİZLİĞİ İŞ DÜNYAMIZI TEDİRGİN ETMEKTE" Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülkenin İngiltere olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler çok eski bir tarihe dayanmakta. Avrupa'nın iki ucunda stratejik öneme sahip, iki dinamik ekonominin her zaman ilişkileri iyi olmuş. Ayrıca, bölgede stratejik çıkarları da her zaman birbirleriyle uyum içerisinde olmuştur. İngiltere'yle ticari ilişkilerimizi karşılıklı yatırımlarla arttırmak niyetindeyiz. 11,1 milyar ihracatımız, 7,5 milyar dolarlık da ithalatımız mevcut Birleşik Krallık'la. Bu rakamları el birliğiyle daha yukarılara çekeceğiz. Mevcut Brexit durumu belirsizliğini sürdürmektedir. Bu belirsizlik iş dünyamızı tedirgin etmektedir. Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun bizim ticari ilişkilerimize nasıl olumlu katkı yapar biz bu yönde çalışma yapacağız. 31 Ekim 2019'a kadar İngiltere'yle Avrupa Birliği kapsamında ilişkilerimiz devam ediyor. Bu süreçten sonraki düzenlemeler konusunda biz de İngiliz Parlamentosunun atacağı adımları bekliyoruz. Anlaşmasız ayrılık bizim iş dünyamızı olumsuz etkileyecek. Anlaşmasız ayrılıkta Türkiye'nin ihracatının yüzde 25 civarında azalması söz konusu. İngiltere'yle ticari anlaşmamızı Brexit sonrası nasıl derinleştirebiliriz bu konuda çalışmalar sürüyor, biz de bakanlık olarak bu çalışmaları destekliyoruz. Brexit ile olası olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için ticaret anlaşması yapılması dışında diğer anlaşma alanı hizmetler sektörü olan finansal ve sigorta hizmetleriyle iş birliğimiz artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

"BREXİT, TÜRKİYE'YLE İLİŞKİMİZE ENGEL DEĞİL" Türkiye'nin ekonomisine ve insanlarına çok önem verdiğini söyleyen Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, "Biz, ticaret ortakları olarak Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkiye çok önem veriyoruz. Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğrettiği bir şey var; kendi kaderini tayin edebilme özgürlüğü. Brexit'le birlikte biz halkımıza kendi kaderini tayin etme özgürlüğünü verdik. Avrupa Birliği'yle ayrılık sürecinde Türkiye'yle olan dostluğumuzu önemsiyoruz. Brexit, Türkiye'yle ilişkimize asla bir engel değil. İki ülke olarak dostluğumuzun yanı sıra ekonomimizi mutlaka güçlendirmeliyiz. Sadece bizim ve Türkiye için değil, bu ortaklık Avrupa ve dünyanın geri kalanı için de çok önemli. Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığımız buradaki iş insanlarıyla daha sıkı çalışmalar başlatacaktır. Bu çalışmalara şimdiden başladık. Ekonomik anlamda Türkiye ne kadar güçlü olursa ortaklığımız da o kadar güçlü olur. Hükümetimizin bu süreçteki en önemli amacı Avrupa Birliği'nden anlaşmalı olarak ayrılmak. Avrupa Birliği, ihracatımızın yüzde 44'ünü karşılıyor. Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra güçsüzleşmek istemiyoruz. Dış dünyayla ilişkilerimiz ve değerlerimiz asla değişmeyecek. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiyi tek kelimeyle ifade etmek gerekirse 'Güven' kelimesini kullanmam doğru olur" şeklinde konuştu.

"TİCARETTE GERİ GİTMEYELİM" TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Birleşik Krallık'ın dünya siyasetinde ve ekonomisinde her zaman söz sahibi olduğunu belirterek Türkiye için Birleşik Krallık'la ilişkilerin her zaman için önemli olduğunu ifade etti. İki ülkenin, NATO kapsamında, terörle mücadelede ve yasadışı göç başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalıştığını sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde de Türkiye'yi ilk arayan ve destek veren ülkeler arasında Birleşik Krallık Hükümetinin geldiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Birleşik Krallık, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasındadır. Türkiye'de yaklaşık 10 milyar dolar civarındaki Birleşik Krallık yatırımları, Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesidir. Aynı şekilde, Türk girişimcisi de Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım yapmıştır. Dolayısıyla, Türkiye ile Birleşik Krallık önemli birer ticaret ve yatırım ortağıdır" dedi. Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nden çıkışıyla ilgili yaşanan belirsizlik hakkında da konuşan Hisarcıklıoğlu, "Birleşik Krallık halkının, AB'den ayrılma kararını, kuşkusuz hepimiz saygıyla karşılıyoruz. Birleşik Krallık hükümetinin AB'den ayrılmanın, 'anlaşmalı bir ayrılma' olması yönündeki gayreti ve arzusunu da takdir ediyoruz. Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılığının, Türkiye-Birleşik Krallık iktisadi ilişkilerini olumsuz etkilememesini arzu ediyoruz. Zira Birleşik Krallık ile iş yapan firmalarımız bu açıdan endişe içindedir. Ticarette geriye gitmeyelim. Bir an önce Türkiye ile Birleşik Krallık arasında, yeni dönemdeki ticaretin hukuki altyapısını tamamlayalım. Bizler bu açıdan, en uygun ticari modelin, serbest ticaret anlaşması olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması bir an önce tamamlanmalıdır. Çünkü ülkelerimiz arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşması yalnızca gümrük vergileri ve kotaların azalmasını sağlamakla kalmayacak. Hem malların hem de hizmetlerin önündeki tarife dışı engelleri aşmamıza vesile olacak" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA